蔣尚義透露加入鴻海只為一原因 看好鴻海切入半導體具三大優勢

鴻海 (2317-TW) 集團半導體策略長蔣尚義透露，當初加入鴻海只有一個原因，就是想把系統代工的模式，從半導體開始做起。他認為，鴻海在切入半導體有三大優勢，切入的時間點、布局的製程以及完整的產業鏈。

蔣尚義接受鴻海集團內部專訪時表示，去年鴻海科技日以來賓的身分坐在台下觀眾席，當時印象深刻，1 個月之後就決定加入鴻海；今年鴻海科技日發表的系統代工模式，所想的就是從半導體開始做起，鴻海也是最適合可以推動的，這也是當初加入鴻海的原因。

蔣尚義認為，鴻海以前雖然不是半導體公司，對半導體的牽涉也是相對很少，但是鴻海恐怕是整個半導體供應鏈最完整的公司，在全世界想不出第二個公司有這麼完整的產業鏈，如果從這個優勢來看，鴻海集團的切入點大概是分幾個方面。

第一方面是時機很好，蔣尚義表示，半導體的摩爾定律已經快到底了，所以鴻海在這麼好的時間切入；第二是鴻海從比較成熟的特殊製程切入，所需要的人力、物力與設備都不是那麼高，而且利潤也還不錯；第三就是從既有優勢，整個產業鏈的通暢，拿這個優勢切入，就是大致想在鴻海半導體可能的走向。

除了半導體布局外，蔣尚義也對鴻海內部制度印象深刻，他表示，每個月高階主管會輪流坐到董事長劉揚偉旁邊的位置，這個制度覺得是在培養公司的文化，讓大家可以了解想法、互相配合得更好，是以前在其他地方都沒見過的。

談到下班後的生活，蔣尚義表示，自己喜歡到處去走走，特別去爬山、比較自然的地方，常去中正紀念堂、大安森林公園以及植物園等，儘量保持每天走接近 1 萬步上下。他強調，生活與工作都是要平衡的，最主要不要給自己太大的壓力，中間怎麼平衡，也是自己可能要拿捏。