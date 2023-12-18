〈今晧法說〉併購效益發酵多個車用新案新案入袋 加碼投資泰國廠

今晧 (3011-TW) 今 (18) 日召開法說，董事長石浩吉表示，透過併購勤天，增加 BOSCH、SUZUKI 等新客戶，取得多個車用合作案，將會是後續成長的一大動能，因應客戶需求，未來 3-5 年將持續擴大泰國廠投資。

今晧表示，藉由勤天科技直接取得 Toyota 和 Mitsubishi 等日系車廠認證外，近期合作如 BOSCH 應用在卡車的人類偵測系統、Toyota 台灣向車型 Andriod 導航案、SUZUKI 小型低速移動的駕駛輔助技術開發案，以及村田機械的無人倉儲監控系統等。

石浩吉表示，透過整合今晧歐美客戶與勤天日系客戶的資源，在公司在車載市場上的能見度與競爭力日漸增加，設計開發能力與 AI 演算法技術，也加速車載及其他產品的多元化佈局，達成併購綜效。

而隨著際供應鏈轉移的趨勢，石浩吉透露，客戶對今晧泰國廠的詢問度增加，該廠主要以車用連接線生產為主，未來 3-5 年將針對泰國廠持續擴大投資，會是未來擴增車用版圖的一大利基，目前今晧車用營收佔比約 2 成。

除了車用外，石浩吉也看好明年邁入 AI PC 元年，他表示，根據市場報告以及客戶給的資訊來看，明年 AI PC 比重將佔整體 PC 約 10-20%，主要應用在高階商用市場，今晧過往主要供應組裝廠連接器等零組件，未來希望能延伸到模組、整機，甚至是軟體平台應用。

石浩吉表示，雖然今年前三季受到市場與客戶端庫存去化的影響，業績動能放緩，但透過持續專注在車用線、高速傳輸用線、持續優化車載產品等，預期今年毛利率可維持在 18% 上下水準。