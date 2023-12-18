鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估上修至2.33元，預估目標價為436.5元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.31元上修至2.33元，其中最高估值3.48元，最低估值1.4元，預估目標價為436.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|3.48
|13.15
|23.31
|最低值
|1.4
|2.17
|10.76
|平均值
|2.44
|7.45
|14.48
|中位數
|2.33
|7.29
|13.57
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|15,818,310
|22,982,580
|33,324,340
|最低值
|15,258,780
|18,688,000
|22,515,000
|平均值
|15,510,340
|20,330,800
|26,486,470
|中位數
|15,512,000
|20,216,000
|26,037,200
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.95
|61.51
|35.72
|25.83
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|23,511,086
|21,506,066
|13,876,445
|10,777,781
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6415/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。