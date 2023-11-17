〈台股盤中〉鴻海反彈助攻 一度上漲80點蓄勢戰前高

台股今 (17) 日小幅開低，在鴻海 (2317-TW) 反彈領軍下，震盪後逐步走高，盤中漲幅一度約 80 點、最高達 17253 點，不僅拉出連五根紅 K 棒，也再度改寫三個月來新高，蓄勢挑戰前高 17463 點，本周周線可望連三紅。

權值股方面，台積電 (2330-TW) 在平盤附近遊走，聯發科 (2454-TW) 小漲表態，鴻海延續近日反彈力道，再漲 1.5%、往季線靠攏，市值也與二哥聯發科相近，皆約 1.4 兆元，其他如金控雙雄、台達電 (2308-TW)、聯電 (2303-TW)、日月光投控 (3711-TW) 都在盤上表態，為大盤走勢增溫。

高價股走勢分歧，股王世芯 - KY(3661-TW) 歷經近日修正，今日回神上漲，漲幅達 3%，信驊 (5274-TW)、創意 (3443-TW) 也有 1% 以上漲幅，但力旺 (3529-TW) 近期走勢強勁，今日略微回檔，跌幅近 2%，其他如 M31(6643-TW)、川湖 (2059-TW) 等也下挫。

今日成交重心仍為 AI 概念股，智原 (3035-TW) 盤整過後、一度飆上漲停板，11 點前成交值就破百億元，愛普 *(6531-TW) 也大漲近半根，矽力 *-KY(6415-TW) 與華碩 (2357-TW) 漲幅至少 2% 起跳，漲勢相當強勁。