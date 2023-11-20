矽力*-KY 10月EPS 0.16元 年減77% 去庫存未來三季結束

PMIC 業者矽力 *-KY(6415-TW) 今 (20) 日公布 10 月自結，由於受整體市況影響，稅後純益降至 0.61 億元，年減 77%，每股稅後純益 0.16 元，累計前 10 月稅後純益 6.71 億元，每股稅後純益 1.76 元。

矽力 *-KY 上週在法說會上報佳音，預期庫存調整將在未來三季結束，市場資金也積極卡位，帶動股價近三個交易日大漲 8%，若從 11 月以來計算，漲幅更高達 44%。

矽力 *-KY 看好，終端市場需求沒有復甦，客戶仍傾向下急單，因此整體訂單能見度不高，預計該情況會再持續一段時間，但根據大多數客戶說法，預期庫存調整會在未來三個季度結束，其中，消費性電子因較早開始進行庫存調整，結束的時程也會早於工業類、伺服器等產品。

在產品應用方面，矽力 *-KY 預估，短期成長動能主要來自消費性電子與通訊相關產品，其中，手機各大品牌都在第四季推出新機型，帶動相關需求回升，長期則看好新能源、電動汽車與高效能運算三大領域。

外資指出，矽力 *-KY 營收有 40% 來自消費性電子，隨著消費型終端市場向上，對營收將有正向助益，預估第四季營收季增 10%，且明年受惠工業和車用平台新品量產，營收年增幅達 47%。