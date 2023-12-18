貨櫃海運爆「紅海危機」 長榮海運、ONE傳暫停紅海訂艙操作

據《藍鯨財經》報導，今多家貨代公司周一（18 日）表示，有貨代接到長榮海運的通知：受國際形勢影響，紅海全部暫停訂艙操作，不訂不改不換，新預訂暫時不接。

貨代人士透露，海洋網聯（ONE）通知 1 月將停接以色列貨物，另外考慮大幅調漲歐地航線價格。另一名貨代人士說，ONE 包括 AR1/MD1/MD3（航線）全部停接。

由於近日商船在紅海 - 曼德海峽附近遇襲的消息越來越頻繁，全球兩大航運巨頭——丹麥馬士基和德國赫伯羅特——已在上周五（15 日）宣布暫停紅海航線。

全球最大航運集團地中海航運公司（MSC）上周六宣布，正在把船隻移出紅海，全球第三大航運公司法國達飛輪船（CMA CGM）也在同一天採取類似措施。

曼德海峽位於阿拉伯半島的葉門和非洲海岸的吉布地和厄利垂亞之間，被稱為「眼淚之門」，是一條 32 公里寬的海峽。

該海峽承擔著全球約 10% 的貿易，每年約有 1.7 萬艘船隻通過這裡。

貨櫃海運爆發「紅海危機」 ，全球重量級航商紛紛停駛紅海，繞道好望角。貨攬業者坦言，搶艙問題恐怕會惡化，運價暴漲在即，而最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數已經連續第三周上揚。

業界人士指出，「紅海危機」 可能比兩年前長榮「長賜輪」擱淺事件更嚴峻。航運諮詢公司 Alphaliner 說，如果大型貨櫃航商均宣布暫停紅海航線，對蘇伊士運河及當局堪稱災難，而航商繞道好望角，必須投入兩倍以上運力，才能因應歐亞貿易的需求。