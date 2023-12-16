好市多金條炙手可熱 上季賣出逾1億美元

好市多 (Costco)(COST-US) 本周稍早公布上季財報時透露，光靠金條銷售就進帳超過 1 億美元，金條儼然成了許多消費者新寵。

好市多財務長 Richard Galanti 周四 (15 日) 表示，2024 會計年度第 1 季 (截至 11 月 26 日) 營收年增 6.1% 至 578 億美元，優於市場預期，其中光靠金條就進帳超過 1 億美元。

Galanti 上回 9 月公布財報時也曾透露，這款 1 盎司重的金條，通常在官網上架幾個小時就會售罄，顯然在網購通路非常搶手。

CNBC 報導，好市多官網周五的資料顯示，金條售價為 1 盎司 2069.99 美元，比黃金現貨周五每盎司 2018.56 美元的收盤價還高。

黃金今年雖然漲勢亮眼，但好市多會員每人限購兩條，因此很難藉此管道建立更多部位。

好市多會員對金條的滿意度不賴，官網上有將近 800 筆評論、評價 4.9 顆星，有少數顧客倒是抱怨州銷售稅規定嚴格。要注意的是，在好市多買金條不能退款。

現貨金價今年來約上漲 12%，摩根大通本月稍早在大宗商品展望報告中預測，由於美國利率可望下滑，現貨金價明年可望先蹲後跳，短期內回檔至 1900 美元，但年中開始反彈，最高可漲到每盎司 2300 美元。

美國聯準會 (Fed) 本周暗示明年可能降息三次後，美元走軟、美債殖利率下降，激勵黃金本周周線收高。