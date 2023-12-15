〈台幣〉央行大戰熱錢 放量收31.268元逾2周新高 周線連五升

美國聯準會 (Fed) 高唱「鴿」調，市場風險偏好改善，使得美元指數持續走低，新台幣兌美元匯率今 (15) 日延續升值力道，衝破 30.3 元關卡，一度勁揚 1 角，但央行持續大戰熱錢、穩定匯率，終場新台幣升幅收斂，以 31.268 元作收，升值 6.2 分，寫下逾兩周新高，台北及元太外匯市場總成交值放大至 21.83 億美元。

新台幣周線連五升，本周累計升值 1.06 角或 0.34%；累計五周以來已狂升超過 1 元。

新台幣兌美元匯率今天盤中最高來到 31.23 元，升值 1 角，終場升值 6.2 分，收在 31.268 元，台北外匯市場成交金額 16.13 億美元，元太外匯市場成交金額 5.7 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，截至下午 4 時，美元指數單日重挫 0.81%，歐元勁揚 1.03%，亞幣歷經昨天的激情後，今天普遍回檔，韓元小貶 0.08%，日元微升 0.03%，新台幣、新加坡幣分別升 0.20%、0.16%，人民幣相對較強，升值 0.34%。

央行昨天召開理監事會議，決議維持利率不變，總裁楊金龍表示，美國貨幣政策對美元的影響，是全球金融循環的重要指標，但有時候是市場走向去影響 Fed 最終決策，而美元升貶也會直接影響到資金的流動。

楊金龍說，亞幣單日升值幅度太大了，這些資金的移動令央行頭痛，就好似極端氣候，資金有時候巨量集中出去，或是爆量流入，就像乾旱或暴雨的天氣，導致金融市場變動很大，因此，上半年央行的基調，應該還是緊縮立場，預估 CPI 還是維持 2% 左右，下半年要看通膨狀況，是否能如預期降到 2% 以下，以及美國的貨幣政策調整情況。