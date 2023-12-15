〈台幣〉一度升近1角觸及31.235元 亞幣拉回升幅收斂

美國聯準會 (Fed) 高唱鴿調，拖累美元指數持續走低，10 年期美債殖利率更跌破 4%，台北股匯持續上演雙漲走勢，在資金簇擁下，新台幣兌美元再度衝破 31.3 元關卡，升值 9.5 分，最高來到 31.235 元，寫逾 2 周以來新高，不過，隨著主要亞幣拉回，新台幣升幅逐漸收斂。

觀察主要亞幣今天對美元表現，韓元早盤重挫約 0.6%，日元也貶值 0.31%，新加坡幣貶值 0.18%，人民幣、泰銖同步走軟，新台幣升幅也逐漸縮小。

新台幣匯率昨天跟隨亞幣強升，但央行外匯局緊盯匯價，適時介入調節，終場仍強升 1.96 角，以 31.33 元作收，台北及元太外匯市場總成交值放大至 20.325 億美元。匯銀人士預期今天央行仍將進場穩匯，避免新台幣升幅過猛傷害國內企業競爭力。

央行昨天召開理監事會議，決議維持利率不變，總裁楊金龍表示，美國貨幣政策對美元的影響，是全球金融循環的重要指標，但有時候是市場走向去影響 Fed 最終決策，而美元升貶也會直接影響到資金的流動。

楊金龍說，亞幣單日升值幅度太大了，這些資金的移動令央行頭痛，就好似極端氣候，資金有時候巨量集中出去，或是爆量流入，就像乾旱或暴雨的天氣，導致金融市場變動很大，因此，上半年央行的基調，應該還是緊縮立場，預估 CPI 還是維持 2% 左右，下半年要看通膨狀況，是否能如預期降到 2% 以下，以及美國的貨幣政策調整情況。