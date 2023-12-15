鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-2.17元，預估目標價為85元

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-2.14元下修至-2.17元，其中最高估值-1.19元，最低估值-2.62元，預估目標價為85元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|-1.19
|4.15
|8.13
|最低值
|-2.62
|-0.34
|4.69
|平均值
|-2.04
|1.53
|5.75
|中位數
|-2.17
|1.64
|5.42
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|31,417,750
|70,959,460
|84,795,020
|最低值
|28,903,310
|39,800,000
|61,369,360
|平均值
|30,199,730
|52,016,300
|73,117,600
|中位數
|30,009,000
|51,708,000
|73,600,240
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.72
|7.4
|2.51
|3.23
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|56,952,275
|85,604,158
|61,005,514
|51,727,458
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。