〈貴金屬盤後〉Fed轉鴿 黃金期貨大漲逾2% 接近歷史高點

金價周四 (14 日) 收高，創 10 月迄今最大單日漲幅，價格也升至接近歷史高點的水準，主因是聯準會 (Fed) 暗示明年可能降息三次。

2 月交割的紐約黃金期貨上漲 47.60 美元或 2.4%，報每盎司 2044.90 美元，盤中最高觸及 2062.90 美元。道瓊工業數據顯示，這是 10 月至今最大的價格增福和漲點。

黃金現貨價上漲. 4%，報每盎司 2034.31 美元。

黃金曾在 12 月 1 日創下每盎司 2089.70 美元的收盤新高，也在 12 月 4 日締造每盎司 2152.30 美元的盤中歷史紀錄。

白銀周四同步大漲，3 月期貨價上漲 1.47 美元或 6.4%，收在每盎司 24.39 美元，創今年 3 月來最大漲幅。在周四勁揚過後，白銀全年行情由黑翻紅，今年迄今累計上漲 1.4%。

Bullion Vault 研究主任 Adrian Ash 說，有關「美國利率更高更久」敘事的突然終結，幫助黃金 12 月迄今走勢回到平盤，和上周的紀錄高點差距縮小為 100 美元。

Fed 周三決議維持利率在 5.25-5.50% 不變，但暗示明年降息三次，而非 9 月預測的兩次。Fed 也淡化升息傾向，表示正在考慮「任何」額外緊縮的必要性。在會後記者會中，Fed 主席鮑爾則是開始討論何時降息。

Libertas 財富管理集團總裁 Adam Koos 說，鮑爾周三語氣明顯改變，暗示明年降息三次，這對所有大宗商品絕對是利多，又以對利率波動格外敏感的黃金特別有利。

BullionVault 的 Ash 警告，展望明年，黃金面臨的最大風險，將是投機者期盼過高，對 Fed 額外降息的預期若無法成真，將拖累金價。

Ash 認為，如果黃金能突破 2060 美元天花板並鎮守多日，而且橫向整理數日、甚至數周，賣家的銀彈將乾涸，金價就能無礙上漲。但在金價能夠確定突破並站穩價格天花板之前，他不認為金價漲勢能持續。

反之，Ash 指出，由於年底佳節將近，交易員準備返家度過冬日假期，他預估市場波動性將降低，價格反應也趨於平淡，至少要到 2024 年元旦後，才有機會改變此狀況。