永續金融先行者聯盟攜手前行 引領產業轉型共同邁向永續新未來

為實現臺灣 2050 年淨零排放目標，金管會於 2022 年號召五家金控成立永續金融先行者聯盟，今 (14) 日舉辦第二屆啟動儀式，由玉山金控 (2884-TW) 擔任第二屆聯盟主席，並宣布、承諾在「綠色採購」、「資訊揭露」、「投融資與議合」、「協助與推廣」及「國際接軌」五大議題採取更積極作為。啟動儀式由金管會主委黃天牧親自出席指導，並宣布第二屆先行者聯盟成員除了元大、中信、玉山、第一、國泰五家金控外，新增兆豐金控為第六家新成員。

永續金融先行者聯盟為臺灣淨零排放的重要推手，第二屆起除新增聯盟成員外，更加深各承諾事項的推動。在綠色採購面向納入「循環採購」概念，提升資源使用效率，減少廢棄物；在資訊揭露面，承諾於 2025 年底前揭露範疇一、二、三之減碳目標、策略及具體行動計畫；在投融資與議合、國際接軌面，鑒於國際越來越關注自然相關財務風險及生物多樣性喪失等議題，聯盟將率先與國際接軌，參考「自然相關財務揭露 (TNFD)」於 2025 年底前針對適用赤道原則專案融資對象，辨識其自然相關財務風險；在協助與推廣面，為培育永續金融人才，將對員工進行淨零轉型相關知識培訓及測驗。聯盟將每季召開會議凝聚共識及檢視目標進度。

聯盟輪值主席玉山金控總經理陳茂欽表示，金管會及金融總會建置「金融業淨零推動工作平臺」，由先行者聯盟成員、聯徵中心、證基會擔任各工作群召集人，依功能別設置政策與指引、資金與統計、資料與風控、培力與證照、國內外推廣工作群，第二屆新增「跨部門諮詢」工作群，由兆豐金控擔任召集人，主要負責蒐集業者意見，定期溝通討論永續金融相關實務，透過各工作群不定期召開會議及共同合作，整合金融各界的資源，以合作取代競爭，協助臺灣金融產業邁向淨零。

玉山金控擔任淨零推動工作平臺政策與指引組召集人，今年已完成修訂適用於整體金融業之「財務碳排放 (範疇三) 計算指引」及「減碳目標設定與策略規劃指引」，另也協助銀行公會召集完成修訂「銀行業投融資組合財務碳排放實務手冊」，為臺灣金融業在淨零轉型的道路上建立重要的基礎工程。此外，於 2023 年舉辦 2 場金融業交流研討會，邀請 PCAF 及 SBTi 等國際專家針對「財務碳盤查」及「設定減碳目標」的實務做法進行深入交流，協助金融同業接軌國際。永續金融先行者聯盟將持續帶動同業夥伴，以合作代替競爭，匯聚共同的智慧與力量，讓先行者成為金融業的淨零標竿，更讓金融業成為其他產業的永續標竿。

玉山金控永續長張綸宇分享此次實地前往聯合國氣候峰會 COP 28 的經驗，他表示，本屆於沙烏地阿拉伯舉辦，參與者囊括許多石油巨頭，即便在這樣的情況下，仍達成幾個方向的共識，其中，未來十年將致力減少石油的使用效率，具有相當程度的宣示意義，若從再生能源要提升三倍的目標來看，事實上，不論對於金融業或產業界，有人說將是很大的調整，但肯定是一個機會，因為能夠提供解方的企業，未來一定有很大的業務空間。

玉山金控持續努力接軌國際永續趨勢，玉山銀行攜手裕隆汽車簽訂「氣候暨生物多樣性永續連結貸款」，張綸宇透露，他們有一塊 183 公頃的土地，發現當地有一些瀕臨絕種的植物，因此開始著手與大學學者、森林復育學會進行調查，並規劃苗圃復育，玉山因此提供永續連結貸款金額 10 億元，並給予利率上的優惠，希望藉此鼓勵將生物多樣性的永續作為納入企業永續發展策略。