楠梓電估2024年Q1起脫離營運谷底區 看好車用及通訊成長

上市 PCB 廠楠梓電 (2316-TW) 今 (2023) 年因營運規模的急遽萎縮導致本業的虧損，公司今 (14) 日召開法說會指出，在目前市場庫存去化後所接到客戶的訂單及產品打樣逐漸回溫，預估明年第一季起脫離谷底，並看好在消費電子、車用及通訊產品應用的營收較 2023 年成長，並調整產品結構及改善獲利。

同時，楠梓電表示，對衛星通訊應用，目前也積極尋求切入。

楠梓電目前在台灣 高雄 PCB 月產能達 80 萬呎，其中 60% 為 HDI 製程，其應用端在通訊占比爲 29%、消費電子占 24%，工業應用 16% 汽車電子 13%，醫療占 1%、工業應用占 20%。同時，楠梓電在中國昆山並轉投資先創電子從事 EMS 事業。

楠梓電 2023 年前 11 月營收 32.1 億元，年減 33.39%，預估全年營收 35 億元，將爲近年營收的谷底，同時，因為營運規模的急遽萎縮導致本業的虧損，前三季因業外獲利的挹注，稅後純益 9133 萬元，每股純益爲 0.5 元；而第四季本業依舊在谷底區，但有處分轉投資的滬士電子的獲利挹注約 9 億元入帳，貢獻每股獲利近 5 元。

楠梓電指出，今年的市場大環境景氣不好、相對比較基期低，2024 年看來營運將會復甦，看好在消費電子、車用及通訊產品應用的營收回升。

同時，楠梓電在台灣承接 AI 加速卡的生產，依今年營收金額估算，占全年營收約 5%，在明年總額營收雙位數成長同時，AI 加速卡將占 2024 年營收的 10%，等於成長超過 1 倍。

對於在海外進行 PCB 的新設方面，楠梓電目前並未加以排除，但指出，目前以透過星國子公司參與轉投資滬士電泰國廠 1% 的股權，未來可望藉此合作生產，甚至擴大投資泰國滬士電，甚至由楠梓電獨立在泰國設廠生產 PCB。

楠梓電爲台灣老牌的汽車板及手機板廠。