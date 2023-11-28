技嘉葉培城：明年訂單不是問題 惟晶片供給吃緊

板卡大廠技嘉 (2376-TW) 董事長葉培城今 (28) 日表示，明年訂單都不是問題，主要是要取得 GPU 才是關鍵，以及晶片供貨問題，預計到明年上半年晶片供給都很吃緊。

美國擴大對中國 AI 晶片管制禁令，輝達 (NVIDIA) 不僅 AI 晶片禁止銷至中國，高階顯卡 GeForce RTX 4090 也被列入管制範圍。對此，葉培城認為，儘管目前中國需求不佳，但中國終究仍是很大的市場，此禁令所產生的缺口，可以透過其他市場補上，整體影響程度不大。

葉培城表示，以目前市況來看，晶片吃緊狀況會到明年上半年，不過也可以關注在此禁令下是否有新產能釋出。再者，訂單絕對不是問題，相信只要有研發、生產能力的業者，要拿到訂單都不難，反而是要取得 GPU 才是關鍵，以及晶片供貨問題，預計到明年上半年晶片供給都很吃緊。

葉培城進一步說，輝達高階顯卡 RTX 4090 並非不能在中國賣，而是有小後門採申請制度，所需要的文件複雜且必須考量如何銷售到最終客戶端，目前都還在摸索階段，尚未進行申請作業。

展望明年，葉培城認為，PC 市場會回溫，不過仍要視晶片供貨狀況，若沒有突發的大狀況，正常來說下半年會比上半年好；AI 伺服器短期還是看好，中長期則要考量總經等發展，如果應用持續出現，AI 伺服器成長就會繼續。

技嘉今年將網通事業群分拆獨立為技鋼科技，葉培城表示，今年技鋼成長幅度很大，有機會成長 30-40%，但短期還沒有 IPO 時間表。