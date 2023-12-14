【量大強漲股整理】集團股蓄勢待發，該如何選股?

美股四大指數全收高，道瓊指數突破 37000 點大關，創下歷史新高，台股今日開高走高，大漲 184.18 點，來到 17653.11 點，成交量 3830.70 億元。

看一下三大法人: 外資買超 338.22 元；自營商賣超 39.31 億元；投信買超 41.67 億元；三大法人合計買超 340.58 億元。

台股今日開高走高，盤中指數一度漲近 200 點，觸及 17668 點，同時也創下 2022 年 4 月以來新高，隨後漲勢收斂，在 17,600 點附近震盪，成交量也明顯放大；值得留意的，OTC 再創今年新高，仍有許多中小型股相當活躍，延續多頭士氣；(2330-TW) 台積電，今日除息 3 元，以 574 元參考價除息交易，開盤以的 581 元開出，瞬間完成填息；聯準會放鴿，熱錢湧入市場，首度明確表示激進升息結束，明年更有望降息 3 次、降逾 3 碼， 3 月降息 1 碼的可能性為從先前的 48.5% 飆至 73.9%、5 月降息的可能性接近 88%；新台幣狂升，創逾 2 周以來新高，呈現股匯雙漲走勢；資金是台股上漲動能，近期熱錢湧入台股，外資去年賣超台股破兆，今年前 10 月持續賣超台股超過 1200 億元。不過，隨著近期美股創高，外資也開始反手回補，是台股近期攻破 17600 點大關的重要推手；來到 12 月中下旬，當前資金及作夢行情已有啟動跡象，本土法人也有年終作帳的壓力，權值股可能遭遇較大獲利調節，將有機會由位小型股開始表演，指數維持高檔震盪。

個股方面，權值股， (2330-TW) 台積電，今日除息 3 元，收在今日最高 582 元； (2454-TW) 聯發科，再創波段新高，來到 969 元大關、 (3008-TW) 大立光，大漲 6.32%； (2356-TW) 英業達，VectorMesh 嵌入式神經網絡處理器，獲得兩家國際 IC 設計大廠採用，變成當紅矽智財 (IP) 概念股，股價連續第二天跳空漲停鎖死；IC 封測今日噴出，(3265-TW) 台星科，盤中拉漲停，再創波段新高，母公司 (6257-TW) 矽格，投信不離棄，今日也表現亮眼； (2313-TW) 華通，2023 年營運將逐季走高，2024 年低軌衛星接單仍旺，能見度直透年底，預估今年 EPS 超過 6 元，股價今爆量 13 萬張，盤中最高來到 78 元；光電族群由大立光領軍走揚，子公司先進光 (3362-TW)，盤中衝高至 190.5 元，隨後賣壓湧現，跌 4.13%、(3406-TW) 玉晶光，漲 3.13%；被動元件部分， (6204-TW) 艾華，強攻漲停， (3624-TW) 光頡、 (6127-TW) 九豪、(2327-TW) 國巨，皆收實體紅 K 棒；台股第十二家千金股誕生， (3533-TW) 嘉澤，開高後一度衝上 1020 元，創下歷史新高。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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