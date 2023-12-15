中國認定台灣構成貿易壁壘 經部：已有最好的準備

中國今 (15) 日宣布對台進行貿易壁壘調查的公告，認定台灣對中國的貿易限制措施構成「貿易壁壘」，對此，經濟部今 (15) 日回應，面對中國措施已經有最好的準備，再者，台灣與中國都屬 WTO 會員，我方願意在 WTO(世界貿易組織) 架構下處理雙方貿易爭議。

中國商務部今年 4 月 12 日公告對台灣 2455 項產品進行「貿易壁壘調查」，涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等，並於 10 月 12 日結束調查。但中國 10 月公告因案件狀況複雜，調查延長三個月至 2024 年 1 月 12 日，而中國提前至今日公告認定台灣對中國大陸貿易限制措施構成貿易壁壘。

經濟部今日表示，事實上，中國過去多次無預警暫停進口台灣農漁產品及食品等，政府也早已與業者溝通，並推演可能的影響情況，同時啟動相應措施來確保相關業者權益。

經濟部進一步指出，兩岸分別加入 WTO 超過 20 年，因此相關問題可以依循 WTO 規範及機制處理，此外，我方也願意依循此規範架下協商，處理雙方貿易爭議問題。

針對受影響的產業，經濟部已規劃強化分散市場、提升產品差異化能力等兩大面向措施，包括海外參展、運用數位科技、擴大貿易金融資源等，以及促進業者升級轉型。