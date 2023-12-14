美股重點新聞摘要2023年12月14日

今日操盤前瞻

Fed 決策會議

英國央行、歐洲央行、瑞士央行、挪威央行決策會議

美國上周失業金數據、11 月零售銷售

Fed 12 月、11 月聲明比一比：通膨有所緩和、軟化進一步升息立場

美國聯準會 (Fed) 於台灣時間周四 (2 日) 凌晨 3 點公布貨幣政策決議，聯邦基金利率 (FFR) 目標區間維持在 5.25-5.50%，且持續縮減資產負債表。閱讀全文...

一文掌握 Fed 最新決策：明年至少降息三次、下調通膨預測、聚焦降息時間點

美國聯準會 (Fed) 周三 (13 日) 宣布將基準利率維持在 5.25% 至 5.5% 區間不變，並發出迄今為止最明確的信號，即明年將展開一系列降息，意味著過去一年多來的激進升息行動或許已經結束。閱讀全文...

蘋果股價創新高 今年市值增 1 兆美元

由於聯準會 (Fed) 暗示降息，科技股普遍上漲，蘋果 (AAPL-US) 股價周三 (13 日) 衝上歷史新高，今年迄今市值足足增加 1 兆美元。閱讀全文...

葉倫：美國通膨率可能在 2024 年底前降到 2% 附近

美國財長葉倫表示，隨著通膨減緩並幫助經濟平穩運作，聯準會 (Fed) 開始考慮降息有其道理。她預測通膨將持續下降，而且在 2024 年底之前，可望降到接近 2% 的區間。閱讀全文...

眾議院表決通過 正式啟動拜登彈劾調查

共和黨控制的美國眾議院週三 (13 日) 以 221 票對 212 票的些微多數批准一項決議，正式對民主黨籍的美國總統拜登進行彈劾調查，這將迫使白宮遵守調查。閱讀全文...