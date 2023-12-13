FOMC會議結果今晚揭曉!輝瑞成立新的腫瘤部門!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 46 分)

■道瓊指數：上漲 54，漲幅 0.15% 至 37021。

■那斯達克 100 指數：上漲 21.50，漲幅 0.13% 至 16597.00。

■標普 500 指數：上漲 5.50，漲幅 0.12% 至 4702.75。

【今日總經數據】今晚市場將聚焦在今年最後一場的 FOMC 會議，對於本次會議，市場大多已認定本次會議利率將維持在 5.25%~5.5% 不變，因而本次會議市場主要聚焦在明年是否會降息、降息時機、以及明年降幾碼。

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二、美股盤前關注重點

1. 美國 NFIB 中小企業樂觀指數降至 6 月以來低：美國 11 月 NFIB 中小企業樂觀指數微降至 90.6，低於市場預期的 90.7，為 6 月以來來低，且連續 23 個月低於平均值 98。11 月獲利報告負成長的比率持平於 32%，主因企業擔憂通膨和勞動缺口將影響獲利，導致中小企業信心持續減弱。縱使目前聯準會已暫停升息，但對小型企業來說仍面臨較過去一年更高的借貸成本，再加上經濟仍存在不確定性，使企業願意負更高貸款利率的比率降至 25%。

2. 美國 11 月 CPI 月增率加速，服務通膨黏濁性高：美國 11 月 CPI 月增率升至 0.1%，高於市場預期的 0%。年增率降至 3.1%，符合市場預期，其中食品價格漲幅略微放緩，汽油價格大幅下滑抵銷天然氣等能源價格上漲。

核心 CPI 月增率升至 0.3%，年增率持平於 4%，雙雙符合市場預期，漲幅主要來自受二手車、房租、業主等值租金、醫療等所推動，其中二手車價格越增幅最大。總體來看，國際油價受需求疲軟，能源價格持續回落，服務通膨依舊據黏著性。

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3. 輝瑞將於本週完成收購 Seagen，並成立新的腫瘤部門：輝瑞 (PFE.US) 昨日表示，將於本週晚些時候以 430 億美元的價格收購癌症治療商 Seagen(SGEN.US)的交易。並擬將在明年初成立一個新的腫瘤部門，此外，輝瑞首席商務官 Angela Hwang 將卸任，輝瑞將把不包含腫瘤在內的商業業務分成美國地區和國際兩個部門。(參考資料：豐雲學堂美股盤前資訊)