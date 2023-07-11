宏致下半年營運逐季向上 全年拚持平維持獲利

連接器及線束廠宏致 (3605-TW) 董事長袁万丁表示，第二季虧損明顯收斂，下半年在車用、網通帶動下，營收將逐季成長並優於上半年，可望轉盈，全年力拚營收持平、維持獲利。

宏致 6 月營收 6.9 億元，月減 9.1%、年增 25.2%；第二季營收 20.73 億元，季增 1.6%、年減 23.8%；上半年營收 41.13 億元，年減 25.7%。

袁万丁表示，下半年車用動能續強，網通、資料中心等也持穩向上，筆電也較上半年回溫，但工控、3C 消費性電子等需求還是較為低迷，預估上下半年營收比會落在 4；6 或 4.5：5.5。

新品布局方面，宏致表示，車用除了先進輔助駕駛系統 (ADAS) 的毫米波雷達的連接器外，也將布局電池管理系統 (MNS) 應用；網通的高速線將自本季開始小量出貨、明年放量，後續也將擴大布局 800G 市場。

以宏致產品營收比重來看，工控 21%、網通高速產業 22%、汽車電子 7%、筆電產業 20%、消費性產業 31%。

而宏致在桃園中壢的新大樓目前正興建中，袁万丁表示，預計明年下半年完工、第四季投產，第一期產能開出後，台灣產能估將倍增，到 2025 年時，台灣會是僅次於中國昆山廠，成為公司第二大的生產據點。