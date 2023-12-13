鈺邦產品擴大導入AI伺服器 明年營收增幅估更優續創高

固態電容廠鈺邦 (6449-TW) 今 (13) 日召開法說，總經理林溪東看好，明年 AI 伺服器強勁成長，產品陸續導入外，加上電源、PC、NB 需求回升，明年 V-Chip、CAP 將同步擴產，可望帶動營收維持雙位數成長，且增幅可望優於今年，毛利率、獲利將同步向上。

林溪東表示，鈺邦固態電容已站穩 PC 市場地位，晶片型固態電容 (CAP) 產能及良率提升出貨增加，捲繞型固態電容 (DIP & V-Chip) 及晶片型 (CAP) 營收也都較去年成長，目前高可靠度 (Hi-Rel) 產品 V-Chip & CAP & Hybrid 也陸續導入 AI Server。

林溪東表示，因應 PC & Server 主板自動化打件目標，持續推動 V-Chip 取代 DIP，應用在 AI 伺服器 GPU 主板上的 V-Chip 產品，也預計明年初送樣給美系客戶認證，後續可望成為一大動能，因應需求也擴充 V-Chip 產能，預計到明年第二季可望較目前提升 20%。

此外，鈺邦 CAP 新產品也導入 Server & NB 客戶，明年將近一步放量，林溪東預估，明年 CAP 將成長 5 成，其他像是音效電容 (Audio CAP) 在主板、DIP 在電源的市佔率目標也要提升。

車用方面，鈺邦跟大股東臺慶科 (3357-TW) 深化合作，加速在車用市場推廣及滲透率，目前湖北工廠已完成車規混合型電容 (Hybrid) 專線之建置，今年底及明年初將有兩家 Tier1 車廠客戶進行稽核。

鈺邦 11 月營收 2.83 億元，創歷史同期新高、單月次高，月增 8.5%、年增 41.2%；累計前 11 月營收 26.62 億元，年增 17.8%，創歷史同期新高，也提前 1 個月超越去年整年。