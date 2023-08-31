〈臺慶科法說〉營運脫離谷底展望轉佳 Q4營收估季增雙位數

電感廠臺慶科 (3357-TW) 今 (31) 日召開法說，公司表示，目前對後市看法較先前樂觀，主要是網通需求回溫，以及美系 Tier 1 車廠 9 月開始交貨，均帶動營運反彈。法人估，臺慶科第四季營收可望季增雙位數。

臺慶科說明，網通應用上半年受到中國同業砍價競爭影響，衝擊第二季毛利率降至 23%，因此，公司改變策略，淘汰低價訂單，並開發新品做出區隔，目前也獲客戶採用，帶動網通業務回溫。

此外，臺慶科在車用布局也有新進展，布局已久的美系 Tier 1 車廠客戶將於 9 月起小量出貨，也將挹注業績表現。整體而言，7 月是營運谷底、8 月業績已見回溫，第四季可望進一步向上。

稼動率方面，臺慶科表示，目前整體平均約 6 成，其中，積層晶片磁珠 8-9 成、一體成型 (Molding) 電感 8 成、一般繞線電感 5 成，網路變壓器等網通相關 4 成，後續網通會慢慢提升，第四季整體稼動率可來到 65-70%。

法人認為，臺慶科第三季毛利率可望回到 30% 以上的水準，第四季營收則估季增雙位數，毛利率持穩下，獲利同步升溫。以公司上半年各應用營收比重來看，車用 27%、網通 26%、電腦相關 26%、消費性電子 14%、其他 6%。