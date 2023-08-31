〈臺慶科法說〉網通大單出貨及新品發酵 明年獲利將顯著回溫

電感廠臺慶科 (3357-TW) 表示，明年網通大單出貨，以及 AI 伺服器的 TLVR 電感逐步放量、車用新品挹注下，營運展望樂觀。法人看好，臺慶科明年獲利可望重返一個股本、並挑戰歷史新高。

臺慶科表示，新型網路變壓器已經獲中國一線品牌大廠採用，將導入新一代的 5G、交換機等網通設備中，且是獨家供應，明年開始放量出貨，將帶動網通事業重返榮景。

至於市場高度關注的 TLVR(Trans Inductor Voltage Regulator) 電感，臺慶科表示，第四季將進入全自動化量產，明年首季開始貢獻營收，看好 TLVR 電感在 AI 伺服器需求帶動下，未來三年迎來爆發性成長。

車用方面，臺慶科表示，明年美系 Tier 1 客戶將進一步放量，加上應用在胎壓偵測器 (TPMS)、倒車雷達、先進輔助駕駛系統 (ADAS) 的新品陸續發酵，車用業績穩定成長。

針對與固態電容廠鈺邦的合作，臺慶科表示，持續緊密合作，鈺邦在伺服器、電腦應用端比較強，有助公司電感產品擴大市佔；鈺邦則藉由臺慶科是車廠認證供應鏈的資格，快速進入車用市場，預計明年就可看到雙方初步的合作效益。

法人認為，臺慶科明年在網通業績回升，在新品相繼發酵下，營運將重返成長，每股純益不僅將重返 2022 年的 10 元水準，更可望進一步挑戰 2021 年 12 元的歷史新高。