安普新強化與遊戲搖桿品牌廠合作 擴增AI新產品至印度廠生產

電聲元件廠安普新 (6743-TW) 拿下手機遊戲搖桿代工訂單後，除了提升越南廠明年稼動率外，雙方更緊密合作、開始討論新增 AI、智慧建築等產品線，且將赴印度設廠生產製造，最快 2025 年會看到成效。

安普新近期宣布在印度展開投資，據悉，安普新就是與手機遊戲搖桿品牌進一步合作。安普新副董事長許明仁透露，印度廠主要是由策略合作夥伴主導，安普新則是提供生產技術。

許明仁進一步提到，策略合作夥伴聚焦在印度、美國市場，未來雙方合作製造的產品會先在越南廠測試再移至印度廠組裝，同時會在 AI、智慧建築領域有一些產品。

據了解，安普新代工的手機遊戲搖桿品牌，為 iPhone 手機周邊重要產品，雙方經過半年驗證與測試後，該產品目前在安普新越南廠小量生產，預計明年第一季出貨量會逐步提升，明年占比有望達到 15%。

安普新近兩年營運遇逆風，陸續面臨缺料、庫存去化等問題，不過期望在手機遊戲搖桿代工進入量產，以及接獲安控大廠代工訂單挹注下，力拚明年轉佳，全年營收挑戰 70 億元，較今年成長 75%。

安普新 11 月營收 3.13 億元，月增 11.54%、年減 3.22%；前 11 月營收 35.26 億元，年減 26.5%。