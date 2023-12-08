耳機新品+兩新產品線放量 安普新明年營收挑戰70億元

電聲元件廠安普新 (6743-TW) 今 (8) 日舉行法說，展望明年，副董事長許明仁表示，三大主要耳機客戶明年都會有新品量產，加上安控與手機遊戲搖桿兩項新產品線遞延至明年放量，將推升明年營運優於今年。法人估，安普新明年營收挑戰 70 億元，毛利率和今年持平。

許明仁認為，雖然目前整體消費性市場狀況不佳，但預期明年第三季之後需求有望回歸正常。從公司產品線來看，頭戴式耳機是今年主要營收來源，其三大客戶明年第一季會陸續推出新產品，加上基期低，估將帶動明年首季營收優於今年。

新產品線方面，許明仁坦言，原本預期安控產品代工業務會在今年第二季推進，不過受到終端客戶拉貨力道放緩，導致此業務遞延至明年展開，後續安控產品會在旗下越南廠生產。

另外，遊戲搖桿代工訂單也將在越南廠生產，目前已經在試產兩款機種，預計明年第一季會逐步放量，未來也將進一步爭取其他品牌中低階機種。

展望明年，安普新在新產品挹注下，全年營收上看 70 億元， 挑戰歷史新高，獲利增幅有望與營收相當，毛利率則持平看待。而兩項新產品線明年營收佔比有望從今年的約 5%，一舉提升至 40%。

至於今年表現，安普新今年受到新產品量產時程拖累，全年營收約落在 40 億元，全年仍有望小幅獲利。今年前 10 月營收產品比重部分，頭戴式爾基占 65%、TWS 占 24%、塑膠件占 7%、其他占 3%。