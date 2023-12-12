加密貨幣交易所KuCoin退出紐約 支付2200萬美元和解訴訟

路透周二 (12 日) 報導，全球大型的加密貨幣交易所之一的 KuCoin 已同意退出紐約市場，並且並支付 2,200 萬美元來解決紐約州提起的訴訟，這是該州推動控制數位資產公司的一部分。

根據報導，KuCoin 支付的 2,200 萬美元包括向紐約州支付的 530 萬美元，以及向 17.78 萬名紐約投資人退還價值 1,670 萬美元的加密貨幣。

CoinMarketCap 的資料顯示，在加密貨幣現貨交易所中，KuCoin 在流量、流動性和交易量等方面落後幣安 (Binance)、Coinbase(COIN-US) 和 Kraken。

美國紐約州檢察長詹樂霞 (Letitia James) 在今年 3 月份起訴這家總部位於東非塞席爾 (Seychelles) 的 KuCoin，指控該交易所允許投資人在其平台買賣加密貨幣之前沒有向地方政府註冊。

詹樂霞在周二的一份聲明中表示：「加密公司應該明白，他們必須遵守與其他金融機構相同的規則。」

而在和解協議中，KuCoin 還同意停止在紐約的證券和大宗商品交易，目前美國監管機構和執法機構正在打擊加密貨幣領域的欺詐、洗錢和投資人保護不足等問題。

今年 10 月，詹樂霞的辦公室起訴了加密貨幣公司 Genesis Global、其母公司數位貨幣集團 (Digital Currency Group, DCG) 和 Gemini，指控他們詐騙了投資者超過 10 億美元。DCG 稱該訴訟毫無根據。

今年 6 月，她的辦公室與總部位於香港的加密貨幣交易所 CoinEx 達成 180 萬美元的和解協議，原因是該交易所沒有在該州註冊，因此非法經營。

上個月，FTX 創始人班克曼－佛里特 (Sam Bankman-Fried) 因從該加密貨幣交易所的客戶那裡竊取數十億美元被控定罪，而其競爭對手幣安的創始人趙長鵬同意認罪，承認違反美國反洗錢法。