中國昔日「國貨一哥」李寧又有新動作！未來六個月擬回購30億港元股票

中國昔日「國貨一哥」李寧 (02331-HK) 又有新動作！李寧周二（12 日）上午發布公告，表示董事會已決定自本公告日起六個月內，計劃動用不超過 30 億港元的資金購回股份。

據《第一財經》報導，李寧表示，根據購回授權，獲准購回不超過 263,602,958 股股份，即於股東周年大會通過有關決議案當日已發行股份總數的 10%。

李寧說，董事會對業務前景與長遠成長充滿信心，認為現行股價低於內在實際價值。董事會相信，現有的財務資源可讓其實施股份購回計畫，且購回股份不會影響業務營運或現金流量。此外，股份購回計畫惠增加每股股份的獲利。

12 月 10 日晚間，李寧大手筆買樓的動作引發關注。公告顯示，李寧將斥資約 22 億港幣，購買香港島的一處物業。

李寧收購的物業靠近香港島中心區域，屬於繁華商業區，總建築面積約 14.4 萬平方英尺，市場評估價 24.6 億港元，高於李寧的收購價。

然而，在香港房價不斷下跌的情況下，市場並不看好李寧。李寧股價周一盤中一度大跌逾 16%，收盤暴跌 14.29%，報 18.3 港元，總市值 480 億港元。

事實上，今年以來，李寧股價持續走低，從最高約 81 港元斷崖式下跌，累計已重挫近八成。