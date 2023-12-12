〈紐約匯市〉傳日銀今年不會結束負利率 日元回吐漲幅 美元攀高  

美元周一 (11 日) 回升，投資人靜待包括美國聯準會 (Fed) 在內「超級央行周」決策，以及美國通膨數據，此外，消息人士透露日本銀行 (央行) 今年幾乎不可能結束負利率後，日元回吐漲幅，也助長美元氣勢。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.3%，報 104.08。

日元兌美元下滑 0.85% 至 146.14，稍早一度貶至 146.58，代表上周四幾乎大部分漲幅都已回吐殆盡。

日元兌美元上周四曾因日銀總裁植田和男的言論而勁揚，最高衝上 141.6，但彭博周一報導，日銀官員還沒有看到薪資成長足以結束負利率政策的足夠證據之後，日元回軟

MONEX USA 外匯交易員 Helen Given 說：「這才是正確的反應。植田上周的談話，還不算是某種要終結負利率的具體聲明。」

歐元遊走平盤，報 1.0762 美元，仍接近上周五寫下的 24 日低點，即 1.0724 美元。

英鎊微升，上揚 0.06% 至 1.2555 美元，脫離上周五觸及的 1.2504 美元低點。

交易員聚焦周二的美國消費者物價指數 (CPI)，希望獲悉和 Fed 政策前景有關的蛛絲馬跡。市場預估 11 月 CPI 年增率 3.1%，只比 10 月的 3.2% 略降。

紐約聯邦準備銀行的調查顯示，美國消費者對明年通膨的預期降至兩年多來最低水準，反映他們預料汽油和房租成本上漲幅度將逐漸減弱。

美元上周五因強於預期的 11 月非農就業數據而躍升，交易員已把明年降息預測時間點，從原估的 3 月延後到 5 月。

本周重頭戲是央行決策，Fed 將在美東周三 (台灣周四凌晨) 公布最新經濟和通膨預測，利率則很可能維持不變。Fed 主席鮑爾也可能試圖淡化市場對明年上半年降息的預期心理。

Given 說：「鮑爾的演說，尤其是在上次開會後的演說，都在強調剩餘風險偏上行。因此，他的立場仍會比較偏緊一點，更甚於市場盼望的寬鬆。」

歐洲央行 (ECB) 也將在周四公布利率決策。

中國離岸和在岸人民幣都貶到三周低點，離岸最新報價為 7.1750 人民幣。

根據中國國家統計局周末的報告，中國 11 月 CPI 以三年來最大幅度下跌，工廠端的生產者物價指數 (PPI) 跌幅加深，代表通縮壓力升高。

被視為人民幣流動性代理的澳幣也走軟，下滑 0.17% 至 0.6566。

美元兌挪威克朗攀升 0.39% 至 10.95，稍早曾觸及 10.99，是 11 月 14 日來最強。路透調查顯示，分析師對挪威央行本周會否繼續升息看法分歧，略超過一半預估將按兵不動。

比特幣遭遇獲利了結賣壓，下跌逾 7% 至 40542 美元。

截至周五 (8 日) 台灣時間約 6:00 價格：