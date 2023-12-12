【籌碼報報】上周投信集中買超11檔個股，M31(6643)首次上榜，Server組裝概念技嘉(2376)調節後首度轉買！

上週投信積極買超統計有 11 檔，9 檔為電子股、2 檔傳產股。連兩週買超之標的為原料藥之供應商台耀，以及電子書供應商振耀。IP 族群的 M31，是首次進榜標的，法人預估受惠整體全球半導體在製程的深度與廣度同步擴散下，營收獲利將有 CAGR 20% 的成長，值得留意。另外同族群的創意、世芯、力旺亦可以多留意。

一、 投信近一週買超較多的股票 (2023.12.4-12.8)

上週投信積極買超統計有 11 檔，9 檔為電子股、2 檔傳產股。

連兩週買超之標的為原料藥之供應商台耀，以及電子書供應商振耀。

電子部分，上週具備族群性的為驅動 IC 相關的天鈺、矽創。另外在 PCB 部分，高技、博智同樣具備族群性。驅動 IC 部分，主要市場開始期待面板報價將止跌回升，搭配手機需求回升。而 PCB 部分，主要均以 Server 與 switch 商機為主。

另外值得留意的是 Server 組裝概念的技嘉，在先前受法人調節後，為首度再次轉買超。

IP 族群的 M31，是本次第一次進榜標的，法人預估 M31 將受惠整體全球半導體在製程的深度與廣度同步擴散下，營收獲利將有 CAGR 20% 的成長，值得留意。另外同族群的創意、世芯、力旺亦可以多留意。

上週投信買超較多之個股當中，在法人籌碼跟著走專欄中，博智於 11/30 即有挑選出來，後續仍有持續買超，累計波段價差 7.3%。另外 M1 於 12/05 挑出，累計價差已 5.2%。

投信週買超累積較多之個股，可以從【法人籌碼跟著走】專欄中，以日的角度提前挑選出法人相對看好之個股並每天更新，且在籌碼資金進駐下累計價差顯著。若想了解如何透過法人籌碼來達到提早佈局的先機，並與法人同步，可訂閱 " 法人籌碼跟著走 "。

二、 最新價差一次看

策略回顧再更新！11 月第一週平均 15 日 10%，勝率 82%

巴菲特曾說：「如果你已經在牌桌上玩了半小時，但你仍然不知道牌桌上誰是待宰羔羊，那麼你就是那隻羔羊。」這與股票市場的不謀而合。

股票分析主要有四個面向，分別是基本面、技術面、籌碼面與產業面。

基本面指的是該公司的狀況，技術面則是價格與供給量的狀態，產業面則是該公司所屬產業情形，而籌碼面則是指該公司的股票在外流通數的情況，籌碼分析則是分析參與者是大戶或是散戶，當然以大戶而言，法人機構最廣為人知、也最受關注。

(推薦完整閱讀：三大法人是什麼？怎麼解讀法人買賣超？)

三、動能選股策略－觀察投信動向

三大法人中投信最容易被放大檢視，主要是投信基金是透過募集投資人資金來投資股市，若以管理方式來區分，主要分為主動管理與被動管理基金 (EX：ETF / 指數型基金等)。

(推薦完整閱讀：如何跟著法人戰勝台股？【法人籌碼跟著走】產品圖解一次看！)

由於投信基金有著績效壓力，它們必須主動出擊做出打敗大盤的相對績效，所以標的選擇往往是最有趨勢性、具成長潛力的股票。

藉由關注投信的籌碼是否有集中或者增加，我們可以找出近期具有動能的個股，做為選股策略。

（延伸閱讀：投信是什麼，連續買賣超如何影響股價？）

找出這些具備動能的公司後，配合技術指標進行觀察；也可以進一步回頭研究這些公司的營運狀況，由籌碼面出發、再透過基本面篩選，找到具備中長期價值的公司做投資。

給喜愛追蹤籌碼的您 法人籌碼跟著走 利用投信買超日數、持股增幅當作追蹤法人動向指標，趕緊到專欄看看法人每日進出標的吧！



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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

