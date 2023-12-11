〈台幣〉亞幣全面跳水 重貶1.38角收31.512元 市場轉趨保守

受國際美元走強影響，主要亞幣全面跳水，新台幣兌美元匯率今 (11) 日隨之走貶，終場收在 31.512 元，重貶 1.38 角，台北及元太外匯市場成交金額合計為 15.405 億美元。本周為超級央行周，美、歐將公布最新利率決策，市場態度轉趨保守，匯銀人士預期，新台幣近日走勢將陷盤整。

台北匯市今天一開盤隨即湧現美元買盤，新台幣兌美元應聲走弱，摜破 30.5 元關卡，一度下探 31.534 元，盤中可見央行適時進場調節，避險新台幣匯率變動的速度過快，終場以 31.512 元作收，台北外匯市場成交值 10.42 億美元，元太外匯市場成交值 4.985 億美元

根據中央銀行臉書公布的統計，截至下午 4 時，美元指數上漲 0.42%，主要亞幣全面走低，日元重貶 1.56%、韓元驟貶 0.74%、新台幣貶值 0.44%、新加坡幣貶值 0.43%、人民幣也貶 0.31%，顯見國際資金趕在 Fed 利率決策公布前夕先撤出亞洲市場。

Fed 將在 12 月 12 日至 13 日舉行今年最後一場貨幣政策會議，與此同時，歐洲央行 (ECB) 與 Fed 同日公布利率決策，市場估 ECB 利率同樣會按兵不動。此外，台灣中央銀行也將於本周四 (14 日) 召開理監事會議。

在 FOMC 舉行會議前夕，美國將公布 11 月最新的消費者物價指數 (CPI) 報告，市場普遍認為，Fed 將在通膨降溫方面看到更多進展，FactSet 分析師一致預期，11 月 CPI 年率估為 3.1%，較 10 月份的 3.2% 進一步放緩，按月增率來看，增速可望持平 10 月。