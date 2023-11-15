低軌衛星明年落地台灣 中華電取得Eutelsat OneWeb獨家代理

中華電 (2412-TW) 今 (15) 日宣布，與歐洲通訊衛星集團 (Eutelsat Group) 子公司 Eutelsat OneWeb 簽署台灣低軌衛星獨家代理合約，衛星訊號預計 2024 年可望覆蓋全台，此次雙方合作也將引領台灣進入低軌衛星應用的新紀元。

OneWeb 低軌衛星網路由低地球軌道 (LEO) 衛星組成，相對於傳統的地球同步衛星 (GEO) 而言更接近地球表面。低軌設計使 OneWeb 能夠提供高速傳輸、低延遲的通信服務，加上低軌衛星數量多，衛星通訊服務的可靠度高。

中華電執行副總經理簡志誠率團親赴英國倫敦的 Eutelsat OneWeb 總部實地參訪低軌衛星設施，他表示，Eutelsat OneWeb 已發射逾 600 顆低軌衛星，在離地球表面 1200 公里的 12 個軌道平面上運行，衛星訊號有望明年覆蓋全台。

此外，中華電將全力配合數位發展部「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」，佈建國內 700 個及國外 3 個 LEO 衛星終端設備站點 hot spot，以及在國內離島、偏遠地區及重要行動通訊節點等地，建立行動通訊基地臺與核心網路連線所需的衛星後傳鏈路 (backhaul)，確保緊急狀況下國內重要通訊仍能正常運行，支援政府指揮調度體系正常運作，深化國家通訊網路韌性。

中華電規劃將低軌衛星用於強化中華電信內部的網路韌性，整合多重網路備援，包括衛星通信、固定網路、行動網路、海底電纜、微波通訊等，為政府、企業及個人提供可靠的數位韌性解決方案，未來也規劃在台灣建立低軌衛星服務終端驗測中心，攜手政府、衛星研發機構、學術單位及衛星產業相關業者，整合國內外衛星服務資源，共同促進國內衛星產業發展。