中華電攜手紡織龍頭儒鴻 共創5G紡織虛擬展間

中華電信 (2412-TW) 運用 5G 聯網企業應用解決方案打造虛擬試衣間，於儒鴻 (1476-TW)VVIP Show Room 空間佈署 5G 專網訊號服務，提供新創企業「立政科技」複刻儒鴻服飾展演空間，共創紡織虛擬展間。

中華電信企業客戶分公司副總經理陳明崇指出，透過 5G 共同驗證其服務創新性及穩定性，讓 5G 數位雙生應用服務在企業領域落地實證，成為與龍頭企業共同成長的好夥伴。

儒鴻企業為本次合作的示範場館，董事長洪鎮海提及，透過與中華電信和立政科技合作，借助 5G 數位雙生輔助設計，讓整體研發過程能更有成效與能即時滿足與確保達成客戶需求。

洪鎮海說，中華電信 5G 環境數位科技合作對傳統產業來說是一個嶄新的嘗試，但科技化也是未來趨勢，5G 數位雙生技術也可拉近儒鴻與品牌距離，透過 5G 紡織共創，實現與真實世界的虛實整合應用。

儒鴻企業成衣事業部總經理陳坤鎕指出，透過虛實整合應用，可創造符合產品需求的情境來展示 3D 產品，高爾夫服飾、瑜珈服可在其對應的運動環境呈現。

中華電信此次攜手儒鴻「共創 5G 數位雙生輔助紡織設計應用案」，透過創新科技讓儒鴻更方便進行布料、紡織設計溝通，帶來更多品牌商合作機會與指名度。