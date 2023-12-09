美股重點新聞摘要2023年12月09日

美 11 月非農新增就業人數超預期升至 19.9 萬 Fed 明年 3 月降息預期為時過早

美國最新公布數據顯示，11 月非農新增就業人數超預期成長，同時失業率下滑且單月薪資增幅小幅攀升，這些跡象皆表明潛在的就業市場強勁，也意味著市場對聯準會 (Fed) 最快會在明年 3 月降息的預期為時過早。繼續閱讀...

美 12 月密大消費者信心指數彈升至 69.4 一年通膨預期創逾兩年新低

美國密西根大學周五 (8 日) 公布初步調查顯示，12 月消費者信心指數大幅反彈，其他指數也紛紛遠超預期，值得注意的是消費者對一年通膨預期的降幅創 22 年來最大，創 2021 年 3 月以來新低，另外 5 年通膨預期也有所下滑。繼續閱讀...

微軟投資 OpenAI 有害市場競爭之嫌 傳 FTC 展開初步調查

彭博周五 (8 日) 援引一位知情人士消息報導，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 正在調查微軟對 OpenAI 投資的性質，以及是否可能違反反壟斷法。目前 FTC 的調查僅在初步階段，尚未展開正式調查。繼續閱讀...

彭博：蘋果重大人事調整 iPhone 產品設計主管離職

彭博引述消息人士報導，蘋果公司 (AAPL-US)iPhone 和 Apple Watch 的產品設計主管 Tang Tan 將於明年 2 月離職，是繼 iPhone 螢幕和觸動 ID 技術主管後，另一個將離開蘋果的 iPhone 主管。繼續閱讀...

WSJ：蘋果擬擴大印度業務 未來產量占全球四分之一

《華爾街日報》(WSJ) 週五 (8 日) 報導，蘋果計劃提高在印度的產量，未來 2 至 3 年內在印度的 iPhone 年產量超過 5,000 萬部，目標在印度生產 iPhone 占全球產量的四分之一。繼續閱讀...