〈美股盤後〉非農報告力證軟著陸 標普周線連六紅 創2019年來最佳

美國非農就業數據超預期，失業率下降，激發投資人對經濟軟著陸的樂觀情緒，美股主指週五 (8 日) 收紅超 0.4%，延續連續第六週升勢，創 2019 年 11 月以來最佳表現。

美國勞工部勞工統計局 (BLS) 的數據顯示，繼 10 月非農就業人數增加 15 萬個後，上個月非農就業人數增加 19.9 萬個，高於市場預期 18.5 萬。就業成長主要來自醫療保健和政府等領域，而汽車業曠日持久的罷工於 11 月結束，導致製造業職位增加。

平均時薪是衡量薪資成長的關鍵指標，繼 10 月份增長 0.2% 後增長 0.4%，也高於預測的 0.3%。同時，失業率從近 2 年高點的 3.9% 降至 3.7%。

這份強勁的就業報告顯示，聯準會 (Fed) 在 2024 年第一季轉向降息，可能還為時過早。就業數據更新後，根據 CME 密切監控的 FedWatch 工具，交易員目前預期 3 月降息 25 個基點的可能性降至略低於 46%，而前一日還略高於 55%。對利率敏感的 2 年期美債殖利率和 10 年期美債殖利率雙雙上漲。

而另一份密大消費者報告顯示，隨著家庭將未來一年的通膨預期下調至 22 年來的最高，美國消費者信心在 12 月初大幅反彈，超出所有預測，兩份報告都凸顯美國經濟經濟軟著陸。

隨著交易員評估強勁的就業數據如何影響全球最大原油消費國的需求，油價從近六個月低點攀升，沙烏地阿拉伯和俄羅斯呼籲石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）遵守上週達成的減產協議後，油價也獲得一些支撐。

美國能源部週五發表聲明，宣布進行新一批戰略石油儲備 (SPR) 招標，本次最多購買 300 萬桶含硫原油，得標方將於明年 3 月交付。這一預期購買量和能源部定於明年 2 月交付的標購原油規模相當。

《金融時報》週五引述一份文件草案報導，歐盟達初步協議，成員國禁止俄羅斯天然氣進口，遏制莫斯科獲得用來為其對烏克蘭的戰爭提供資金的收入。

美股週五 (8 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 130.49 點，或 0.36%，收 36,247.87 點。

那斯達克指數上漲 63.98 點，或 0.45%，收 14,403.97 點。

標普 500 指數上漲 18.78 點，或 0.41%，收 4,604.37 點。

費城半導體指數上漲 26.63 點，或 0.71%，收 3,774.17 點。

NYSE FANG + 指數上漲 80.17 點，或 0.97%，收 8,310.18 點。

標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅，能源和資訊科技領漲。必需消費品領跌。 (圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王以 META 表現最佳。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.74%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.42%；Meta (META-US) 上漲 1.89%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.56%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.37%。

道瓊成分股漲跌不一。Honeywell (HON-US) 下跌 1.61%；沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 1.05%；波音 (BA-US) 上漲 3.11%；高盛 (GS-US) 上漲 1.8%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.33%。。

費半成分股逾半走高。AMD (AMD-US) 續揚 0.43%；博通 (AVGO-US) 上漲 2.39%；高通 (QCOM-US) 漲 0.02%；輝達 (NVDA-US) 上漲 1.95%；美光 (MU-US) 上漲 1.78%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.45%；德儀 (TXN-US) 跌 0.41%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.07%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 1.15%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.45%。

企業新聞

Alphabet (GOOGL-US) 下滑 1.42% 至每股 134.99 美元。在前一交易日人工智慧引領的上漲後回吐漲幅。Google 的 Gemini AI 模型是該公司對抗 GPT-4 的關鍵，還發布 90 秒的短片宣傳，不過在被媒體踢爆「造假 Gemini 能力」之後， Google 坦承片中口頭提示不是真的，而是經過編輯的。

特斯拉 (TSLA-US) 小漲 0.49% 至每股 243.84 美元。中國乘用車市場信息聯席會 (China Passenger Car Association, CPCA) 公布的資料顯示，特斯拉 11 月中國產汽車國內零售銷量 6.55 萬輛，年增 5%，主因是顧客趕在特斯拉漲價前下單。

微軟 (MSFT-US) 收紅 0.56% 至每股 373.04 美元。微軟援引一位知情人士消息報導，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 正在調查微軟對 OpenAI 投資的性質，以及是否可能違反反壟斷法。目前 FTC 的調查僅在初步階段，尚未展開正式調查

運動休閒時尚零售商露露檸檬 (Lululemon) (LULU-US) 勁揚 5.37% 至每股 489.64 美元。露露檸檬上季財報表現不差，並調高全年財測，但對包含年底購物旺季的本季財測不如市場預測，與這家高檔瑜珈服飾品牌過去總讓市場驚喜的表現迥異。

晶片製造商博通 (Broadcom)(AVGO-US) 走升 2.39% 至每股 944.30 美元。博通上季營收僅增 4%，是 2020 年最小成長幅度，全年財測也不如市場預期，顯示企業支出疲乏，以及網通晶片市場競爭嚴峻。

美國晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 揚升 1.95% 至每股 475.06 美元。輝達將於下週一在河內舉行的會議上，與越南科技公司和當局討論半導體合作協議。

經濟數據

美國 11 月非農新增就業報 19.9 萬人，預期 18 萬人，前值 15 萬人

美國 11 月失業率報 3.7%，預期 3.9%，前值 3.9%

美國 11 月平均每周工時報 34.4 小時，預期 34.3 小時，前值 34.3 小時

美國 11 月平均每小時薪資年增率報 4.0%，預期 4.0%，修正後前值 4.0%

美國 11 月平均每小時薪資月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.2%

美國 11 月勞動參與率報 62.8%，預期 62.7%，前值 62.7%

美國 12 月密大消費者信心指數報 69.4，預期 62.0，前值 61.3

美國 12 月密大消費者一年通膨報 3.1%，預期 4.3%，前值 4.5%

美國 12 月密大消費者五年通膨報 2.8%，預期 3.1%，前值 3.2%

華爾街分析

ING 駐紐約國際經濟學家 James Knightley 點評：「我們正在尋找更多證據，證明限制性貨幣政策和緊縮的信貸條件正在產生預期效果，不僅在更廣泛的經濟領域，而且在勞動力市場，抑制通膨壓力。」

紐約梅隆銀行分析師 Bob Savage 指出：「如果聯準會要大幅降息，那將是由於經濟衰退和失業導致的通膨顯着下降。NFP (非農就業數據) 的數字遊戲表明，我們距離這些水平還很遠。」

Edward Jones 高級投資策略師 Mona Mahajan 認為：「失業率正在放緩，但沒有任何跡象表明經濟衰退，這些數據點都有助於支持這樣的論點，即聯準會可能已經完成升息週期，經濟可能會實現理想的軟著陸。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主