欣興Q4營收仍不振 11月營收87.15億元呈年、月雙減走勢

電子產業調整期拉長，大型 PCB 及 IC 載板欣興 (3037-TW) 第四季的營運不振，同時，欣興今 (8) 日公布 2023 年 11 月營收 87.15 億元，月減 0.84%，年減 31.18%，2023 年前 11 月營收 958.52 億元，年減 26.18%。

欣興電子自 9 月起已經連續 3 個月營收維持在 87 億元的水準，但法人預估 12 月營收可能面臨下滑走勢。欣興董事長曾子章更認為，整體產業到明年 6-7 月才可望開始好轉。

由於市場消費、企業資本支出意願仍待提振，欣興目前對景氣看法仍保守，欣興第三季營收 265.46 億元，每股純益 1.7 元，並認為第四季將持平第三季水準。

欣興前三季營收爲 783.47 億元，毛利率 20.16%，年減 10.15 個百分點；稅後純益 90.73 億元，年減 59.24%，每股純益 5.97 元。

欣興 2023 年資本支出維持在 300 億元的水準，其中規劃 70-75% 集中於載板廠的支出，同時，欣興的泰國廠並已動工。

目前欣興的載板廠分布，有 4 座在台灣，1 座在中國大陸地區，欣興的載板廠尤其以楊梅廠及光復廠最受矚目，欣興楊梅廠生產載板主要配合客戶合作的規劃開出產能，目前楊梅廠在伺服器及高效電腦的應用載板產品已經量產，至於 AI 伺服器應用 ABF 也通過認證，但依客戶的需求規劃生產之下，欣興預估 2023 年下半年對營收貢獻小，預計營收量能在 2024 年才會放大。

欣興指出，光復廠已經完工，並進入第一階段裝機，預計 2024 年進入試產，大量的營收貢獻要等 2025 年。