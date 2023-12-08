國產11月營收創今年次高 ESG並進奪幸福企業金獎

混凝土大廠國產 (2504-TW) 受惠於源源不斷的全台科技廊道大建設，加上旺季效應，11 月營收 19.23 億元，月增 4.2%，創今年次高。除了營運穩健外，公司也因人才重視而獲得幸福企業金獎肯定。

國產表示，受惠台、美半導體供應商紛擴廠，加上縝密的科技行控，充分掌握科技擴廠帶動的大建設商機， 國內混凝土相關本業 11 月營收達到 16.47 億元，創下史上次高紀錄，營運達成率持續維持高標。

累計國產前 11 月營收 191.22 億元，年減 1.5%，若扣除今年售出大陸常熟廠的比較基期因素，整體呈現相當穩健的營運態勢。

國產看好，因應席捲全球的 AI 浪潮，牽動台灣半導體供應鏈布局，政府剛剛提出 3000 億元的晶創計畫之外，近期也頻頻召開半導體會議，針對台積電 (2330-TW) 為首的科技業者擴設廠需求，全面盤點新設廠區的土地。

除了目前已經鋪天蓋地興建的全台科學園區外，並持續加入南科嘉義等新的科學園區，讓科技大建設薪火相傳、源源不斷，也撐起台灣科技建設與營建產業的最大量能。

國產認為，全台科技大建設仍然持續不斷，近期海內外科技大廠，頻頻宣布加碼投資建廠，更厚實目前已經成形的全台科技廊道基礎，同時也產生「外溢效應」，以大新竹地區為例，國產新竹廠位於桃竹苗的樞紐位置，因應這波 AI 浪潮，協助台積電等不少高科技廠辦快速建廠。

受到竹科外溢效應影響，周邊科技廠辦熱絡發展，國產新竹廠也供應不少科技廠辦大樓，如距離竹科車程約十分鐘的「景觀科技園區」、「A TEAM」廠辦大樓案、以及全家便利商店子公司福比麵包二廠等眾多營建商機，帶旺周邊產業與房建市場等。

國產建材實業集團獲 1111 人力銀行頒發「2023 幸福企業」金獎，由副總鄭麗燕（中）代表領獎、同時與會團隊一起分享榮耀。(圖：國產提供)

國產強調，放眼未來的集團佈局，人才是企業經營的根本，國產建材實業往優質的全建材集團邁進，不僅營運上求新求變，投入與時俱進的 ESG 進程，更致力於打造幸福和諧的友善工作環境，提供具競爭力的薪資及完善的福利。

國產日前獲 1111 人力銀行頒發「2023 幸福企業」金獎，從 3200 家企業激烈競爭中脫穎而出。未來將持續推動多項福利，以及多元的教育訓練提升職能競爭力，讓所有同仁都能發揮所長，齊心達標再創集團幸福巔峰。