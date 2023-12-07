聯強11月營收393億元 年增幅睽違近一年轉正

聯強 (2347-TW) 受惠四大業務成長，推升 11 月營收增至 393.36 億元，睽違近一年來年增幅轉正，月增 22.86%、年增 9.42%，登今年單月新高與同期次高；前 11 月營收 3545.01 億元，年減幅也收斂至 7.91%。

聯強四大業務 11 月表現來看，商用加值業務營收 111 億元，創同期新高，月增 31%、年成長 5%。半導體業務營收 134 億元，也改寫同期新高，較上月增加 20%、年增 15%。資訊消費業務則在歷經近一年半的下滑後，首度反轉向上，單月營收 132 億元也是近 17 個月的新高，月增 13%、年增 7%。通訊業務營收 16 億元，年增 23%，連續六個月正成長。

四大業務營收比重方面，商用加值業務占 29%、資訊消費業務占 32%、通訊業務占 4%、半導體業務占 35%。

從區域角度，聯強各地區 11 月營收表現以中國大陸與香港最為亮眼，其中中國大陸年增近三成，香港也年增達 24%；印尼則較去年同期成長 5%。

聯強累計前 11 個月營收 3545 億元，較去年同期減少。其中資訊消費衰退 16%；商用加值與半導體分別小幅下滑 6% 與 3%；通訊則年增 6%。