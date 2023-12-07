【量大強漲股整理】台股震盪回檔下，電力股持續表態向上，政策股該如何選?

台股今日高檔量縮震盪，終場下跌 81.98 點， 收在 17278.74 點，成交量 2988.5 億元。

看一下三大法人: 外資轉賣超 51.59 元；自營商賣超 55.73 億元，呈現連 7 賣；投信買超 8.32 億元，為連 3 買；三大法人合計賣超 99 億元。

美股四大指數一片綠油油，壓抑台股表現，台股今日在風電、低軌衛星和伺服器族群帶動下，指數一度翻紅，但散裝航運、MCU 概念股走弱下，指數震盪回檔，由紅翻黑，今日收量縮黑 K 棒，雖然回檔跌破五日、十日線，但量能未

爆出來，視為漲多的修正；櫃買指數這波人氣十足，表現比集中市場強勁，資金聚焦航太、車用零組件、重電，三大族群較為強勢，個股持續輪動；目前需要關注三大變數：(一) 台股重量級 (2330-TW) 台積電，11 月營收是否正向、(二) 美國 10 年債殖利率與美元指數後續走向，若持續回檔，將促使資金轉向新興市場，有利台股表現、(三) 外資跟投信能否持續加碼台股；Q4 到明年 1 月，一向是中小型股作夢行情，預期台股多頭氣氛可望延續，目前台股為多方架構，預期個股表現將優於大盤。

個股方面，權值股，(2330-TW) 台積電，終場下跌四元收在 566 元、(2454-TW) 聯發科，上漲四元收 931 元，連續三日量縮，力守月線不破；半導體族群表現較為強勢，(3443-TW) 創意、 (3661-TW) 世芯 - KY、(5269-TW) 祥碩，皆上漲逾 2% 且收紅；散裝航運族群下挫， (2601-TW) 益航、 (2605-TW) 新興、(2617-TW) 台航 、(2613-TW) 中櫃，皆下跌收黑 K；MCU 概念股表現弱勢，(4919-TW) 新唐、 (2436-TW) 偉詮電， (4952-TW) 凌通，下跌作收；蔡英文總統出席「中科院民雄航太暨無人機院區開工動土典禮」，低軌衛星相對抗跌， (2314-TW) 台揚、(2634-TW) 漢翔、 (3491-TW) 昇達科，走揚；電力族群是這次抗跌的主力， (1519-TW) 華城，貢獻最多、(1503-TW) 士電、(1504-TW) 東元、(1514-TW) 亞力、皆有不錯的表現。

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年底四大行情啟動

台股震盪回檔下，醞釀好的買點?

選股方向為何?

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12/7 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(2314-TW) 台揚

(1514-TW) 亞力

(1524-TW) 耿鼎

(4426-TW) 利勤

(2376-TW) 技嘉

(2371-TW) 大同

(1519-TW) 華城

(1324-TW) 地球

(2359-TW) 所羅門

(1608-TW) 華榮

(3443-TW) 創意

(3661-TW) 世芯 - KY

(2618-TW) 長榮航

(3533-TW) 嘉澤

12/7 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

(4939-TW) 亞電

(8034-TW) 榮群

(8354-TW) 冠好

(3213-TW) 茂訊

(6140-TW) 訊達

(1591-TW) 駿吉 - KY

(3287-TW) 廣寰科

(4543-TW) 萬在

(8155-TW) 博智

(3390-TW) 旭軟

(3290-TW) 東浦

(3293-TW) 鈊象

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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