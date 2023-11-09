聯強消費性產品需求回溫 明年營收拚追回今年衰退缺口

聯強 (2347-TW) 今 (9) 日舉行法說，展望明年，副總裁杜書全認為，明年在消費性產品回溫、海外市場成長強勁，加上產品組合未有太大變化下，全年營收將追回今年衰退缺口，毛利率維持 4.2% 以上高檔水準。

杜書全指出，由於消費型 PC、NB、手機等產品沉寂 3、4 個季度，現已經看到逐漸增溫趨勢，預期明年整體消費型產品有望呈現持平或小幅增加；不過反觀商用 PC、NB 則是受到企業成本增加、支出保守影響，整體呈現衰退。

展望今年，法人看好，今年第三季消費性產品業績持平，顯示終端需求逐步回溫，加上終端庫存恢復至健康水位，預期第四季仍會較第三季成長、毛利率也將高於較前一季的 4.2%，全年營收仍會衰退約 10%。

明年在消費性產品動能延續下，全年營收有望追回今年衰退缺口，且每季營收都有望恢復至年成長，其中消費性產品成長最強勁，其次為手機與半導體，商用事業增長幅度最弱。

回顧第三季營運表現，聯強第三季毛利率 4.22%，季減 0.18 個百分點，年增 0.24 個百分點；營益率 1.95%，季減 0.19 個百分點，年增 0.11 個百分點；稅後純益 16.99 億元，季增 0.06%，年減 79.68%，每股純益 1.02 元。