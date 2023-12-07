20家台廠大秀5G解決方案 搶進國際5G供應鏈

全球 5G 智慧工廠聯盟 (5G-ACIA) 首度來台，20 家台廠摩拳擦掌，包括仁寶、和碩、廣達旗下雲達、英業達以及中磊等，都展示自家最新的 5G 解決方案，積極搶進國際的 5G 供應鏈，爭取更多的商機。

仁寶 (2324-TW) 展示的 5G 產品，從發射端到接收端都有完整的解決方案，也有開發相關終端裝置，如工業用的 CPE，應用端部分，則有 5G 智慧巡檢車以及無人機。除了 5G，仁寶展示超越 5G 的產品，如 NTN 衛星連線，在沒有 5G 訊號的地區，提供衛星 IoT 的模組及裝置。

和碩 (4938-TW) 的端到端 5G 專網解決方案，最主要亮點在於可擴充性，客戶可以在不同場域有彈性、快速及客製化的一站式服務。智慧製造方面，和碩指出，藉由 5G 專網特性，可以滿足場域對連線速度、網路連接密度以及快速彈性生產布署的需求，加上後端可以透過數據 AI 邊緣運算分析，提升生產效率，是實現智慧製造的最後一哩路。

廣達 (2382-TW) 旗下雲達則展出涵蓋 5G 無線接入網，以及 5G 核心網的端到端解決方案。具備統一管理平台，支援拓樸、錯誤、性能、配置、安全性以及報表等八大管理功能，並支援 n78 及 n79 頻段，可適用於台灣、美國、日本與德國

英業達 (2356-TW) 結合自身硬體製造優勢，以產線應用為基礎，將 5G 傳輸技術優勢與現有應用結合。利用大數據的採集、傳輸、整理、分析，與 AI、IoT 企業應用打造 5G 智慧工廠雛形。

中磊 (5388-TW) 展出三項產品，Sub-6G 小型基地台，提供建構企業專網及擴展 5G 信號覆蓋的高效能解決方案。第二項產品為 mmWave 小型基地台，主要可以優化室內 5G 訊號覆蓋，擴增資料傳輸容量，以滿足都會區的高密度網路流量需求。最後是 Sub-6G 戶外型 FWA CPE 客戶終端設備，支援 5G 獨立 (SA) 及非獨立 (NSA) 行動網路架構，並已獲得 3GPP 的 PTCRB 認證。