〈美股盤後〉ADP數據符軟著陸 債市續升 道瓊標普連三黑

美國小非農 ADP 數據符合經濟軟著陸預期，10 年期美債殖利率創逾三個月新低，美股主指週三 (6 日) 開高後震盪下滑，能源股表現敬陪末座，科技股疲弱，那指微跌近 0.6%。道瓊收盤翻黑超 70 點，標普微挫約 0.4%，連續第三個交易日走低。

數據方面，有「小非農」之稱的 ADP 就業報告於週三出爐，數據顯示，11 月美國民間企業就業人數經季節調整後增加 10.3 萬人，遠低於經濟學家預期的 13 萬人，美國企業在 11 月縮減招聘規模，再度顯示美國就業市場正在降溫。

美國商務部普查局 (Census Bureau) 數據顯示，10 月貿易逆差成長 5.1% 至 643 億美元，高於經濟學家預測的 642 億美元，創 3 個月新高；9 月修正後貿易逆差升降至 612 億美元，略低於先前公佈的 615 億美元。

政經方面，市場等待美國非農就業最新報告，一窺美國總體經濟和就業市場的動態，目前聯準會處於利率會議前的緘默期，市場幾乎確定聯準會本月將按兵不動，預測明年最快第一季降息。

美國財政部長葉倫週三表示，市場根據對即將發布的數據的解讀來預測聯準會未來降息行動，從某種程度上來說，這是一種健康的反應。

歐洲央行轉鴿立場也跟上聯準會的步伐。歐洲央行 (ECB) 最鷹派官員施納貝爾 (Isabel Schnabel) 週二支持 ECB 可以不用再升息。

歐洲央行管理委員會成員、法蘭西銀行 (Banque de France) 總裁戴加祐 (Francois Villeroy de Galhau) 週三跟進表示，除非發生重大意外，否則歐洲央行已完成升息，並可能在 2024 年的某個時候考慮降息。

歐盟三個機構 (歐盟執委會、歐洲議會和 27 個成員國) 的代表將於週三開會，可能就 2021 年首次提出的歐盟人工智慧法案達成初步協議。

由於石油輸出國組織及俄羅斯等產油盟國 (OPEC+) 減產疑慮和供應過剩擔憂，國際油價跌破每桶 70 美元。

美國總統拜登週三宣布取消 48 億美元美國學生貸款債務。

美股週三 (6 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 70.13 點，或 0.19%，收 36,054.43 點。

那斯達克指數下跌 83.2 點，或 0.58%，收 14,146.71 點。

標普 500 指數下跌 17.84 點，或 0.39%，收 4,549.34 點。

費城半導體指數下跌 26.58 點，或 0.72%，收 3,645.82 點。

NYSE FANG + 指數下跌 83.02 點，或 1.02%，收 8,072.00 點。

標普 11 大板塊有 8 大板塊淪陷，能源、科技與金融股領跌。公用事業漲幅最高 (圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王集體滑落。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.57%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.74%；Meta (META-US) 跌 0.26%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.00%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.61%。

道瓊成分股逾半疲弱。英特爾 (INTC-US) 下跌 1.55%；美國運通 (AXP-US) 下跌 1.86%；嬌生 (JNJ-US) 下跌 1.22%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 大漲 4.24%；波音 (BA-US) 上漲 1.17%。。

費半成分股普遍挫低。博通 (AVGO-US) 下跌 1.04%；高通 (QCOM-US) 跌 0.60%；輝達 (NVDA-US) 下跌 2.28%；美光 (MU-US) 跌 0.76%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.99%；AMD (AMD-US) 下跌 1.32%；德儀 (TXN-US) 跌 0.76%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.20%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.13%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.52%。

企業新聞

AMD (AMD-US) 走低 1.32% 至每股 116.82 美元。輝達 (NVDA-US) 下滑 2.29% 至每股 455.00 美元。AMD 宣布 MI300X 加速器開始出貨，性能遠勝對手輝達 H100，該公司估計今年資料中心 AI 處理器的市場價值為 450 億美元，預估到 2027 年將成長至約 4,000 億美元。

由於獲利了結賣壓，蘋果 (AAPL-US) 收黑 0.57% 至每股 192.32 美元，跟「方唐鏡」一樣，暫時從 3 兆美元俱樂部跳出。外媒報導，蘋果明年春季發表會的新品包括：iPad Air、iPad Pro 和 MacBook Air。新款 iPad Air 將首次推出兩種尺寸，Pro 型號將採 OLED 螢幕。

微軟 (MSFT-US) 挫低 1.00% 至每股 368.80 美元。美國聯邦貿易委員會 (FTC) 再次試圖阻止微軟已經完成的動視暴雪交易。在獲得英國監管機構的批准後，微軟於 10 月 13 日完成了這項交易

美國零佣金股票交易平台、有散戶大本營之稱的 Robinhood (HOOD-US) 飆漲 7.03% 至每股 11.27 美元，連續第四個交易日收紅，創自 2021 年 8 月以來最長的連勝紀錄。Robinhood 表示 11 月加密貨幣交易量比 2023 年 10 月飆升 75%，這激發華爾街看漲情緒。

美國能源巨擘埃克森美孚 (XOM-US) 跌逾 1% 至每股 99.11 美元。監管單位正調查埃克森美孚以 600 億美元收購頁岩油競爭對手先鋒公司之際，但該公司宣布，將加快庫藏股的速度，預計回購規模提高到每年 200 億美元。

雲端服務供應商 Box (BOX-US) 公布了令人失望的第三季業績，其股價暴跌超過 10% 至每股 23.97 美元。

美國豪宅建築商 Toll Brothers(TOL-US) 收紅 1.94% 至每股 88.90 美元。該公司公布優於預期的財報後，其漲勢引領住宅建築類股走高。

經濟數據

美國 11 月 ADP 就業人數變動報 10.3，預期 12 萬，前值 10.6 萬

美國 10 月貿易收支報 - 643 億美元，預期 - 615 億美元，前值 - 612 億美元

華爾街分析

City Index 分析師 Tony Sycamore 表示：「美國公債殖利率全數下跌，是投資人對本週勞動市場數據高度關注的有力證據。」

Wolfe Research 投資策略師 Chris Senyek 警示：「聯準會升息的滯後影響將在明年上半年真正開始打擊經濟，在新的一年到來後，投資人將感到失望。他的基本預測情境是，預計標準普爾 500 指數將在 2024 年底前，較目前水平下跌 8%。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主