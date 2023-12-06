〈財報〉售價調升助益 金寶湯獲利超出預期

金寶湯 (CPB-US) 周三 (6 日) 發布的上季財報獲利超出華爾街的預期，受益於其包裝食品和零食價格上漲，這有助於抵消注重成本消費者需求放緩的影響。

金寶湯預計將於明年完成對 Rao 母公司 Sovos Brands (SOVO-US) 的收購。在重申 2024 年全年展望後，該公司股價在周三盤前上漲 2%。

過去一年，全球主食生產商不斷提高產品價格，以應對更高的投入和勞動成本，即使與供應鏈相關的一些費用已從高峰回落。

金寶湯的餐飲部門平均售價在第 1 季上漲了 2%，而其包括餅乾和薯片的零食品牌價格上漲了 5%。

然而，由於消費者在持續通膨的情況下選擇轉向零售商自有品牌等較便宜的替代品，導致整體銷售下降 5%。該公司調整後毛利率下降 10 個基點至 32.1%。

通用磨坊 (GIS-US)、Kellanova (K-US) 和好時 (HSY-US) 等產業同行近幾個月來也發現其產品的需求出現波動，即使價格上漲幫助它們的業績超出預期。

根據 LSEG 數據，金寶湯第 1 季淨銷售額下降 2% 至 25.2 億美元，與分析師的平均預期一致。

不計項目，該公司每股獲利 91 美分，超過分析師預期的 88 美分。