東元墨西哥新廠落成啟用 初期年產量15萬台

東元 (1504-TW) 位於墨西哥新萊昂州 Cienega de Flores 市的高效率低壓馬達廠落成啟用，初期主要製造符合北美市場 NEMA 系列工業馬達，年產 15 萬台 HP1-HP250 馬達，未來也可兼容生產 IEC 系列的標準馬達，以拓展中南美市場。

董事長邱純枝表示，因應區域經濟和短鏈的趨勢，於墨西哥建立北美地區生產基地，轉移部分亞洲廠產能，就近供應市場減少長鏈風險，以提升高效率低壓馬達的競爭力。

此外，東元原本在墨西哥即設有銷售據點，此次投資建立生產線後更將形成「在地銷售網路」及「區域生產工廠」的產銷模式，為營收成長注入新動能。

東元墨西哥高效率低壓馬達廠占地 1.1 萬平方公尺，打造電工、機工、及裝配的全製程自動化節能生產線，加上近年建設新廠房注重自動化、智慧化、和節能減排的綠色生產設計，廠區也建立固定子機械捲入線、轉子高精度加工，機械手臂彈性噴塗等自動化設備；採用基於 2 維條碼的品質回溯系統，結合大數據庫與工業物聯網的全廠稼動監控等數位管理手段。

減排方面，無溶劑凡立水含浸設備可降低 30% 有機揮發物 (VOC) 排放、水性漆大幅減少 50% 的 VOC 排放；而中央集中烘烤設備較以往製程提升近 50% 的節能效果。東元指出，以製程的自動化、節電、減量、和當地料源導入，新廠具體實現「節能、減排、智能、自動」的公司願景。

東元表示，北美地區受惠拜登總統投入約 4 兆美元的 Build back better 計畫，低壓馬達的需求漸趨強勁，2022 年度東元低壓馬達在北美地區銷售佔整體銷售比約 40%; 成長率超過 35%。

邱純枝指出，投資興建墨西哥新廠，可以快速連結位於美國德州的東元西屋馬達廠，進一步強健北美供應鏈，搶攻美國、加拿大、中南美洲市場，以及墨西哥國內商機。

此外，新廠位於新萊昂州，附近即擁有相關完整的配套商，除可確保穩定供貨品質及擁有更具競爭力的成本結構外，更可順利達成 Made in Mexico，並享受進出口關稅之優惠。

東元墨西哥低壓高效率馬達廠的開幕受到我駐墨國鄭正勇代表，及墨西哥官方經濟部門的支持，並親自到場表示祝賀。