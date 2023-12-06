【量大強漲股整理】集團作夢行情啟動，該鎖定那些潛力股?

台股今日出現電子股回神大漲百點，隨後漲幅收斂，終場上漲 32.71 點，收 17360.72 點，成交量 2958.84 億元。

看一下三大法人: 外資回頭小幅買超 2.27 億元；自營商賣超 10.22 億元，呈現連 6 賣；投信買超 44.19 億元；三大法人合計買超 36.24 億元。

台股大盤指數今日開高走高，一度大漲百點重返 5 日線、17400 關卡，最高來到 17439.85 點，不過盤中散裝航運賣壓湧現，漲幅收斂，(2330-TW) 台積電，尾盤更拉回平盤，17400 點得而復失，不過守穩 10 日線，弦外之音是昨日大盤在測試支撐，顯示下跌爲良性的指標過熱修正，大盤仍維持高檔震盪走勢，引導出中小型個股輪動，市場資金輪動快速之下，選舉將至，搭上集團作帳，及作夢行情啟動下個股將有精采的表現，11 月陸續公告營收、選舉政策股，都將是可以留意的重點。

個股方面，權值股， (2330-TW)台積電、(2454-TW)聯發科，股價受到壓抑，使大盤無法施展拳腳、 (3008-TW)大立光，昨日公告 11 月營收創新高的佳績，但股價逆勢走弱，收在盤中最低的 2320 元；車用 PCB 族群，(5439-TW) 高技，最強勢，盤中並以 156.5 元改寫歷史新天價， (2355-TW) 敬鵬也收紅盤；比特幣大漲突破 4.4 萬美元，板卡股，(6150-TW)撼訊、 (2465-YW) 麗臺、 (2399-TW) 映泰，皆亮燈漲停；航運股今天盤中漲跌分歧，以 (2612-TW) 中航，最為強勢上漲 6.38%、(2606-TW) 裕民、 (2641-TW)正德，表現弱勢；重電股的 (1503-TW) 士電，為弱後補漲，但有投信加持，今天表現亮眼，大漲 6.97%、 (1513-TW) 中興電，下跌 3 元、(1519-TW)華成，再創掛牌新高價；防疫概念股， (9919-TW) 康那香及 (1325-TW) 恆大，因受處置交易，今天股價同步以下跌作收；台灣車市火熱，(2204-TW) 中華，(1522-TW)堤維西、(1319-TW)東陽，齊力上漲超過半根漲停。

經濟日報冠軍股

【6233 旺玖】

有不錯表現，大漲 + 9 以上，亮燈漲停，再創波段新高!

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12/6 上市

強勢股分享

(2399-TW) 映泰

(6695-TW) 芯鼎

(2465-TW) 麗臺

(6684-TW) 安格

(6243-TW) 迅杰

(1503-TW) 士電

(2419-TW) 仲琦

(1522-TW) 堤維西

(3515-TW) 華擎

(1618-TW) 合機

12/6 上櫃強勢股分享

(4561-TW) 健椿

(6462-TW) 神盾

(8054-TW) 安國

(5386-TW) 青雲

(6150-TW) 撼訊

(6122-TW) 擎邦

(3264-TW) 欣銓

(6233-TW) 旺玖

(6684-TW) 安格

(3479-TW) 安勤

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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