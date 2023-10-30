亞光旗下亞泰影像前三季稅後純益衰退24% 每股純益4.83元

亞光 (3019-TW) 旗下亞泰影像 (4974-TW) 今 (30) 日公布最新財報，第三季在營運規模縮減下，單季稅後純益 1.1 億元，季減 28.71%，年減 35.48%，每股純益 1.52 元，2023 年前三季稅後純益 3.5 億元，年減 24.73%，每股純益 4.83 元。

亞泰影像第三季 8.41 億元，爲 14 季新低，毛利率 17.44%，季減 0.43 個百分點，年減 1.17 個百分點，單季稅後純益 1.1 億元，季減 28.71%，年減 35.48%，每股純益 1.52 元。

亞泰影像前三季營收 27.27 億元，毛利率 17.24%，年減 0.29 個百分點，稅後純益 3.5 億元，年減 24.73%，每股純益 4.83 元。

亞泰影像總經理吳淑品先前在法說指出，受全球高通膨及景氣因素影響，品牌客戶看法仍顯保守，公司持續與客戶密切合作因應市場變化；同時，客戶關注中國以外產能布局，亞泰影像具兩廠優勢，有利後續訂單爭取及合作機會，同時持續投入產品多角化、研發聚焦及營運效率提升各面向。

亞泰影像彩色感應器模組產品除 92% 運用於全球四大品牌多功能事務機外，將進一步開發包括太陽能板、銅箔基板及紡品的利基型檢測應用。

亞泰影像目前的全年 CIS 產能爲 3800 萬套，其中緬甸占 6 成，去年實際出貨量爲 3400 萬套，今年資本支出預估爲 5000 萬元，主要在於設備維護及自動化的支出，今年並沒有擴充在緬甸或深圳的產能計畫。