淨零里程碑！富邦金助中研院開發去碳燃氫發電技術

第 28 屆聯合國氣候變遷大會 (COP28) 匯集全球氣候關鍵討論議題，富邦金控以實際行動響應 COP28 會議訴求，富邦金控與台灣大哥大共同促成中央研究院開發「去碳燃氫技術」，估計年減可超過 7 千噸碳排。6 日頒授「富邦金控暨台灣大哥大淨零科技研發講座」榮銜予中研院陳洋元研究員，同時表揚獎勵去碳燃氫研發團隊七名專案研究人員，肯定這項技術對臺灣及全球天然氣發電減碳有極大助益。

這項技術可接軌既有發電系統，並免除天然氣發電後仍需面對的二氧化碳捕捉及儲存問題。未來若能利用現有燃氣發電機組進行混燒發電，將可為臺灣減碳進展邁出重要的一步。

今年 7 月，富邦金控與台灣大哥大聯手捐助新臺幣 1,000 萬元獎勵金，支持中研院「淨零科技研發計畫」，鼓勵學術團隊研發「去碳燃氫、地熱、海洋能」等三大淨零科技，希望發揮集團影響力，加速推動淨零實現。

富邦金控董事長蔡明興強調，今年是人類歷史上最熱的一年，地球迫切需要各界貢獻力量協助降溫，富邦金控身為 1.5°C 企業升溫國際組織的一員，具體呼應 COP28 主席的開幕致詞倡議：「讓我們團結、行動、實現目標」，以實際行動作為帶來改變，期盼去碳燃氫技術促成臺灣 2050 淨零碳排目標早日達標。

中央研究院院長廖俊智表示，本次獲獎的陳洋元研究員及去碳燃氫研發團隊，在兩年時間內成功自主開發「去碳燃氫機組」，並從實驗室階段，進入原型運轉測試，再串接商用發電機組成功混氫發電，直接降低燃氣發電的碳排放，成果令人振奮！今天的頒獎，可以鼓勵研發團隊再接再厲，朝向下一個里程碑前進！

富邦金控於 2021 年提出「Run For Green™ 」ESG 倡議計畫，擘畫「低碳、數位、激勵、影響」四大策略奔向永續未來，並以低碳策略為主軸。對內，富邦接軌國際倡議於 2022 年通過 SBT 科技基礎減碳目標審查，承諾 2030 年減量 42%、最晚 2050 年實現淨零排放；對外，設定投融資部位減碳目標覆蓋率超過 5 成，為亞洲金融業者覆蓋率最高，同時訂定 2025 年綠色金融 2.8 兆元等多項永續目標，積極協助客戶轉型、共促淨零願景。