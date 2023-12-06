外資小買台股2.27億元 狂賣群創 面板雙虎遭提款6.7億

台股大盤終場加權股價指數上漲 32.71 點或 0.19% 作收，收盤指數報 17360.72 點，市場成交值 2958.84 億元，已收復昨日跌破的 10 日線。三大法人合計買超 36.23 億元。外資賣超群創 (3481-TW) 第一名，達 3.6 萬張，同時自友達 (2409-TW) 及群創合計提款達 6.7 億元。

12 月 6 日集中市場外資買超 2.27 億元，投信買超 44.18 億元，自營商賣超 10.22 億元；在期貨市場今天外資交易淨口數爲空單 452 口，未平倉合約口數爲 6349 口，爲 11 月 2 日以來未平倉合約最高口數。

12 月 6 日集中市場外資買超較多的個股爲，中信金、宏碁、玉山金、長榮航、新興、仁寶、京元電子、中工、華南金、台中銀。12 月 6 日集中市場外資賣 超較多個股爲，群創、聯電、友達、華新、敬鵬、新光金、東元、聯茂、台泥。

12 月 6 日集中市場投信買超較多的個股爲，聯電、永豐金、遠東新、陽明、仁寶、中信金、第一金、上海商銀、台泥、兆豐金；12 月 6 日集中市場投信賣超較多的個股爲，裕民、華通、緯創、飛宏、華新科、定穎投控、材料 - KY、建準、微星、華航。

12 月 6 日集中市場自營高買超較多的個股爲，中鋼、長榮航、群創、技嘉、柏騰、凌陽、遠東銀、康那香、緯創、奇鋐； 12 月 6 日集中市場自營商賣超較多的個股爲，友達、新興、聯電、亞力、新光金、慧洋 - KY、大同、中興電、中信金、鴻準。

證券分析師黃漢成指出，由台股集中市場大盤走勢來看，指數可能持續以高檔震盪格局前進，並已引導出中小型個股輪動，市場資金輪動快速之下，資金流竄於航運、重電，但今天又重回電子。波段主流類股在低位階且市況轉佳個股。