美股重點新聞摘要2023年12月06日

今日操盤前瞻

台灣 11 月 CPI

美國 11 月 ADP 新增就業人口、11 月貿易收支

加拿大央行利率決策

利多連發加持 蘋果市值重奪 3 兆美元桂冠

眾多利多消息催動，蘋果 (AAPL-US) 週二 (5 日) 走高 2.11% 至每股 193.42 美元，自 8 月初以來首次奪回 3 兆美元市值桂冠。閱讀全文...

ECB 最鷹官員轉鴿 施納貝爾開第一槍稱不用再升息

歐洲央行最鷹派官員施納貝爾 (Isabel Schnabel) 週二 (5 日) 立場轉鴿，她表示，有鑑於通膨「顯著」下降，歐洲央行可以不用再升息，此外決策者不應引導市場認為利率將在 2024 年年中前保持穩定。閱讀全文...

美 10 月 JOLTS 職位空缺超預期降至 873.3 萬 創兩年半新低

美國勞工統計局 (BLS) 周二 (5 日) 公布數據顯示，10 月職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 降至 2021 年 3 月以來新低，此前這項就業市場指標連續兩個月成長，顯示歷來火熱的就業市場可能正在逐漸降溫。閱讀全文...

美服務業回暖 11 月 ISM 非製造業指數超預期升至 52.7

由於企業活動增加，美國 11 月服務業回暖，不過該月新訂單成長持平，而且物價指數下滑，主因是聯準會 (Fed) 升息的滯候效應開始產生更大影響。閱讀全文...