〈貴金屬盤後〉投資人評估Fed政策前景 金價震盪後回穩 

黃金期貨周二 (5 日) 回落，主因是最新數據顯示美國就業市場冷卻，投資人靜待本周五的非農就業數據，以尋找和聯準會 (Fed) 利率前景有關的更多線索。

2 月交割的紐約黃金期貨下跌 0.3%，報每盎司 2036.30 美元。

黃金現貨價下跌 0.5%，報每盎司 2020.29 美元。周一盤中曾創 2135.40 美元歷史紀錄，但之後劇烈震盪超過 100 美元，終場收黑逾 2%。

分析師說，帶動黃金登上新高的動能可能在短期內減退，因為市場無法肯定美國降息的時機點，然而若地緣政治風險擴散，仍有機會助長金價漲勢。

Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 說，黃金多頭感到疲乏，因此在大漲之後稍作休息，「2000 美元可能是黃金市場近期的支撐。」

美國勞工部統計局周二公布，10 月 JOLTs 職缺降到 870 萬，創兩年半低點，凸顯高利率如何排擠對勞工的需求。投資人正在等待本周一連串就業市場數據，以周五的非農報告最受矚目。

數據出爐後，美債殖利率回吐漲幅，但很快要收復失地，讓黃金承受賣壓。美元升值 0.2%，徘徊在兩周高點，代表對海外買家來說，要買入以美元計價的黃金，成本較高。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員金預估 3 月有 66% 機率降息。由於黃金本身不孳息，降息代表持有黃金的成本下降。

德國商業銀行說：「我們預估到 2024 年下半年，當 Fed 開始降息時，金價只能持續漲到每盎司 2100 美元。」

現貨白銀下跌 1.4% 至每盎司 24.16 美元，白金下滑 1.8% 至每盎司 899.80 美元。鈀金下挫 4.1% 至每盎司 936.24 美元，是超過五年來低點。