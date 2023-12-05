外資賣超104億棄守3檔高股息ETF 聯電、中鋼土洋捉對廝殺

台股今 (5) 日下跌 93 點、收 17328 點，外資賣超金額 104.5 億元，為近 1 個月最多，且期貨同步增持淨空單 1555 口，未平倉來到 5906 口。現貨來看，外資大棄守 3 檔高股息 ETF 共逾 4 萬張；個股方面，中鋼及聯電分別高居外資買、賣超榜首，但投信均相反操作。

外資賣超前十多來看，包含即將除息的復華台灣科技優息 (00929-TW)1.72 萬張、群益台灣精選高息 (00919-TW)1.39 萬張，以及國泰永續高股息 (00878-TW)1.12 萬張，合計賣超 3 檔 ETF 共逾 4.2 萬張。

個股方面，外資賣超聯電 (2303-TW)2.32 萬張最多，以及緯創 (3231-TW)1.72 萬張，另外還有華新 (1605-TW)1.87 萬張、東元 (1504-TW)9800 張，航空雙雄也遭外資調節，長榮航 (2618-TW)2.01 萬張、華航 (2610-TW)，金融股以新光金 (2888-TW)1.36 萬張較多。

外資買超中鋼 (2002-TW)1.54 萬張最多，近期熱門指標華通 (2313-TW)8482 張、散裝航運指標新興 (2605-TW)8278 張，另有友達 (2409-TW)6242 張、大聯大 (3702-TW)5445 張、鴻海 (2317-TW)3935 張等電子指標。

金融股跟 ETF 方面，外資買超復華富時不動產 (00712-TW)1.14 萬張、玉山金 (2884-TW)5850 張、元大金 (2885-TW) 及開發金 (2883-TW) 各逾 4700 張，以及元大投資及公司債 (00720B-TW)4015 張。

投信小買 0.14 億元，買超最多的是聯電 1.09 萬張，與外資對作，另一較多的電子股則為振曜 (6143-TW)2206 張，其餘多為傳產，除了新興 2728 張外，也買超貨櫃海運三雄陽明 (2609-TW)2722 張、長榮 (2603-TW)2138 張、萬海 (2615-TW)2082 張。

投信也買超遠東新 (1402-TW)5791 張、統一 (1216-TW)4118 張、台泥 (1101-TW)2035 張，以及上海商銀 (5876-TW)2885 張、台灣大 (3045-TYW)2380 張等。

投信賣超最多的是開發金 1.97 萬張、其次為中鋼 8651 張，同樣跟外資不同調。投信其餘賣超較多集中在電子股，宏碁 (2353-TW)6847 張、世界 (5347-TW)3523 張、金像電 (2368-TW)2764 張、緯創 2503 張、南亞科 (2408-TW)2262 張、廣達 (2382-TW)2173 張、智原 (3035-TW)2097 張。