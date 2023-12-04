外資連四買後轉賣53億 航海王飆漲就愛貨櫃雙雄

台股大盤指數今 (4) 日開高走低，盤中最高來到 17516.61 點，創下今年新高，但隨後翻黑，終場收 17421.48 點。三大法人今日同步站賣方，其中又以外資提款最多，連四買後轉賣，賣超 52.94 億元。

三大法人今日共賣超 91.73 億元，外資在連四買後轉賣，今日賣超最多達 52.94 億元，自營商連四賣，賣超 33.9 億元，投信則賣超 4.88 億元。

觀察外資買超對象，特別青睞面板族群，群創買超 1.5 萬張成外資買超第一名，友達也買超逾 8000 張。航運股今日紅翻天，外資自上周五 (1) 日布局長榮，今日加大力道加碼 1.3 萬張，陽明同樣獲追捧 5836 張。其他如中鋼、華航以及元大金皆買超逾 1 萬張。

外資賣超方面，賣超以華新 1.7 萬張最多，台泥賣超 1.4 萬張，東元則賣超 1.3 萬張，其他如敬鵬、聯電、神達、定穎投控以及技嘉也都遭提款。

投信則青睞聯電，共買超 1.9 萬張，統一、遠東新、台泥、上海商銀、永豐金、第一金、富邦金以及台灣大都是投信買超對象。投信同樣布局航運股，買超陽明 2296 張最多，裕民、萬海及長榮合計買超 4904 張。

開發金則遭投信提款，賣超 3.9 萬張，中鋼賣超 1.7 萬張，宏碁賣超 1.5 萬張，緯創、南亞科、廣達、中信金等都列入投信賣超前十名。

自營商也青睞面板雙虎，共買進 5539 張。 另外，自營商也大買航運股，長榮航買超 2903 張，慧洋 - KY 則買超 2403 張。